Uhapšen osumnjičeni za krađu oko 200 EUR iz vjerskog objekta

Podgorica, (MINA) – Službenici barske policije uhapsili su A.Š.M. (42) osumnjičenog da je iz kutije za priloge iz jednog vjerskog objekta ukrao oko 200 EUR.

Iz Uprave policije rekli su da je A.Š.M. osumnjičen za još dvije krađe.

A.Š. M. je, kako se dodaje, jedno krivično djelo teška krađa izvršio na način što je uz pomoć podesnog sredstva oštetio bravu na ulaznim vratima pomenutog vjerskog objekta, ušao i otuđio oko 200 EUR iz kutije za priloge.

„Nadalje, osumnjičeni je drugo krivično djelo za koje se tereti izvršio na način što je ušao u parkirano vozilo jedne osobe gdje je izvršio premetačinu, te se, kako nije pronašao ništa što bi otuđio, udaljio u nepoznatom pravcu“, dodaje se u saopštenju.

Kako se dodaje, A.Š.M. je iz porodične kuće trećeg oštećenog otuđio oko 500 EUR.

