Uhapšen osumnjičeni za izazivanje nesreće na Žabljaku Crnojevića

Podgorica, (MINA) – Cetinjska policija uhapsila je P.D. (26) iz Podgorice osumnjičenog za izazivanje nesreće na Žabljaku Crnojevića u kojoj je jedna osoba poginula.

Iz Uprave policije rekli su da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, uhapsili P.D., osumnjičenog za krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja u sticaju sa krivičnim djelom ugrožavanje javnog saobraćaja.

“Uhapšen je P.D. koji je upravljao plovilom koje je učestvovalo u nezgodi na Žabljaku Crnojevića kojom prilikom jedna osoba je poginula, dok je sedam zadobilo povrede, od kojih dva teže i pet lakše”, rekli su iz policije.

Oni su naveli da je P.D. uz krivičnu prijavu priveden tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

