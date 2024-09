Uhapšen jer je pijan izazvao saobraćajnu nezgodu

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija uhapsila je danas A.S. (46) jer je vozio pod dejstvom alkohola i izazvao saobraćajnu nezgodu, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da se danas, oko 13 sati, u ulici II crnogorskog bataljona dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestovali A.S. i I.R.(29), koji je prijavio nezgodu.

Kako su rekli, prilikom alkotestiranja, utvrđeno je da je A.S. vozilom upravljao sa 1,76 grama po kilogramu (g/kg) alkohola u organizmu.

„Zbog toga je u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima uhapšen i biće priveden nadležnom sudiji za prekršaje u Podgorici“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS