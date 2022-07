Uhapšen član kriminalne organizacije osumnjičene za dvostruko ubistvo na Veruši

Podgorica, (MINA) – Službenici Sektora za borbu protiv kriminala uhapsili su Z.D. (36) iz Berana, koji je osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo putem pomaganja koje je izvršeno u oktobru 2020. godine na Veruši.

Iz Uprave policije je saopšteno da je Z.D. uhapšen danas prilikom ulaska u Crnu Goru.

Sumnja se da je Z.D. 2020. godine postao član kriminalne organizacije, koju je formirao M.Z. iz Berana, radi vršenja najtežih krivičnih djela.

Iz policije su kazali da je osumnjičeni prihvatio da za potrebe članova kriminalne organizacije vrši različita krivična djela.

Navodi se da je Z.D, shodno planu kriminalne organizacije, a u cilju realizacije kriminalnog plana, odnosno ubistva N.P. i D.P, pružao logističku podršku drugim, prethodno procesuiranim osobama.

„Kroz praćenje jedne od oštećenih osoba, obezbjeđivanje objekata za skrivanje izvšilaca, prije i nakon izvršenja krivičnog djela, kao i uklanjanje tragova nakon izvršenja krivičnog djela, na koji način je izvršio krivična djela koja mu se stavljaju na teret“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je Z.D. u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, sproveden Specijalnom državnom tužilaštvu na dalju nadležnost i postupanje.

