Uhapšen 31 vozač zbog vožnje pod dejstvom alkohola i droga

Podgorica, (MINA) – Službenici sabraćajne policije, u protekla 24 sata, uhapsili su 31 osobu zbog vožnje pod dejstvom alkohola i droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da službenici saobraćajne policije sprovode pojačane preventivne i represivne aktivnosti u cilju podizanja nivoa bezbjednosti učesnika u saobraćaju i svijesti o opasnostima neodgovorne vožnje i mogućim posljedicama.

“Posebno zabrinjava što je u proteklih 24 časa, na teritoriji crnogorskih opština, uhapšen 31 vozač zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci u organizmu”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je najviše vozača uhapšeno u Podgorici – 11.

“Takođe, pripadnici policije su izdali 446 prekršajnih naloga i podnijeli 46 prekršajnih prijava zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima”, navodi se u saopštenju.

Iz policije su napomenuli da vožnja pod dejstvom alkohola, psihoaktivnih supstanci, prekoračenje brzine i nevezivanje sigurnosnog pojasa, predstavljaju ozbiljne opasnosti, kako za vozača, tako i za putnike, pješake i druge učesnike u saobraćaju.

“Alkohol i psihoaktivne supstance usporavaju reakcije, smanjuju sposobnost procjene i ometaju fokus, što povećava rizik od nezgoda”, kazali su iz policije.

Oni su apelovali na vozače da budu odgovorni i savjesni, i da poštuju saobraćajne propise sa ciljem povećanja sigurnosti svih učesnika u saobraćaju i smanjenja rizika od saobraćajnih nezgoda.

