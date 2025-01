Udruženje podstanara podržalo proteste studenata

Podgorica, (MINA) – Udruženje podstanara pozvalo je sve crnogorske građane, a posebno podstanare, da se pridruže protestu koji u četvrtak organizuje neformalna grupa studenata “Kamo sjutra” i da doprinesu stvaranju bolje budućnosti.

Iz Udruženja podstanara u saopštenju su naveli da izražavaju punu podršku studentskom protestu “Kamo sjutra” i da se pridružuju pozivu na promjene koje vode ka pravednijem društvu.

Oni su kazali da se svakodnevno suočavaju sa posljedicama neozbiljnih politika, koje zanemaruju stvarne potrebe građana, a posebno studenata koji su budućnost zemlje.

Kako su rekli, većina studenata je primorana da plaća privatne smještaje zbog nedostatka adekvatnih alternativnih rješenja, što se direktno negativno odražava na njihovo obrazovanje i životni standard.

“S obzirom na to da smo i sami, kao podstanari, suočeni sa problemima neadekvatnog smještaja i visokim troškovima života, jasno nam je da se prava podstanara u Crnoj Gori sistematski zanemaruju”, naveli su iz Udruženja podstanara.

Oni su pozvali sve podstanare da podrže protest.

“Koji je ne samo poziv za promjene u obrazovnom sistemu, već i naš način da izrazimo nezadovoljstvo zbog ignorisanja naših prava i potreba”, kazali su iz Udruženja podstanara.

Oni su poručili da je vrijeme da se moć vrati građanima i da političke strukture konačno počnu slušati glas naroda, a ne interese partijskih elita.

“Protest je osnovno demokratsko pravo i sredstvo za izražavanje nezadovoljstva i zahtijevanje nužnih promjena”, kaže se u saopštenju.

Iz Udruženja podstanara su istakli da je to i poziv mladima da povedu otpor svemu onome što su im i starije generacije ostavile kao teret koji oni danas moraju nositi.

“Vrijeme je da mladi prepoznaju svoju snagu i odlučnost da se izbore za bolje uslove života, pristojan standard i šansu za bolju budućnost, koja je često stavljena u drugi plan”, naglasili su iz Udruženja podstanara.

Oni su dodali da stoje uz studente i sve one koji se bore za pravednije društvo, dostupno obrazovanje, povoljnije stanovanje i dostojanstven život.

“Pozivamo sve građane, a posebno podstanare, da se pridruže protestu 16. januara i svojim prisustvom i podrškom doprinesu stvaranju bolje budućnosti za sve nas”, kaže se u saopštenju.

