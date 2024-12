U Zagrebu uhapšen crnogorski državljanin sa Interpolove potjernice

Podgorica, (MINA) – Crnogorski državljanin U.D. (43), za kojim je bila raspisana crvena međunarodna potjernica i za kog se sumnja da je pripadnik organizovane kriminalne grupe koja se bavi transnacionalnim kriminalom, uhapšen je u Zagrebu, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je U.D. uhapšen u petak, ciljanom potragom policija Crne Gore, Hrvatske i Slovenije.

Kako se dodaje, za U.D. je podgorički Inteprol raspisao crvenu potjernicu radi obezbjeđenja prisustva u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega i još drugih članova organizovanih kriminalnih grupa, zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Iz policije su kazali da je U.D. uhapšen u okviru intenzivnih višemjesečnih aktivnosti u cilju lociranja međunarodno traženih osoba, izvršilaca teških krivičnih djela operativno interesantnih osoba i članova organizovanih kriminalnih grupa.

Te aktivnosti su, kako su dodali, sprovedene kroz međunarodnu saradnju FAST timova za ciljane potrage Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Njemačke.

„Dok se nalazio u bjekstvu i skrivao U.D. koristio je više falsifikovanih isprava stranih zemalja“, navodi se u saopštenju policije.

Kako se dodaje, Sektor za borbu protiv kriminala, sprovođenjem intenzivnih mjera ciljanog traganja za članovima orgnizovanih kriminalnih grupa i izvršiocima teških krivičnih djela, preduzima planske, sveobuhvatne i kontinuirane aktivnosti u cilju lociranja i lišenja slobdode tih osoba i sprečavanja njihovog djelovanja u odnosu na sve vidove organizovanog kriminala.

