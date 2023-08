U više gradova večeras organizovane protestne autokolone

Podgorica, (MINA) – U više crnogorskih gradova večeras su organizovane autokolone, u znak protesta protiv formiranja Vlade u kojoj, kako je najavljeno, neće biti koalicije Za budućnost Crne Gore.

Blokade su počele u 19 sati.

U Podgorici je blokiran saobraćaj na kružnom toku na Zlatici.

U Herceg Novom saobraćaj je zaustavljen kod Luke Zelenika, a u Budvi kod kružnog toka, prenosi Televizija Crne Gore.

Magistralni put Bar – Podgorica i Bar – Petrovac bio je blokiran desetak minuta.

Grupa građana blokirala je i magistralni put Bijelo Polje – Berane – Podgorica, na kružnom toku u mjestu Ribarevina, a u Pljevljima je saobraćaj zaustavljen kod skretanja za Dubočicu.

Na Trgu Šaka Petrovića, u Nikšiću, okupili su se građani koji su potom krenuli u autokolonu.

Zaustavili su se kod prostorija Pokreta Evropa sad, gdje su bili prisutni i policajci, a potom su otišli i do prostorija Demokrata.

Jedan od učesnika protestnih autokolona poručio je da su se okupili da kažu „onima koji planiraju izdaju“ da im to neće dopustiti.

„Pozivamo ih večaras da se vrate onoj velikoj pobjedi od 30. avgusta“, naveo je on.

