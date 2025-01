U tuči u Bloku V povrijeđena četiri maloljetnika

Podgorica, (MINA) – U tuči koja se u subotu veče dogodila u podgoričkom naselju Blok V povrijeđena su četiri maloljetnika, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su građani oko 21 sat obavijestili podgoričku policiju da je došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom više maloljetnika.

Kako se dodaje, odmah po zaprimljenom obavještenju na lice mjesta je upućeno više policijskih patrola, a na licu mjesta su zatečena četiri maloljetnika sa povredama.

Oni su, kako su kazali iz policije, odmah odvezeni na ukazivanje ljekarske pomoći.

“Na licu mjesta su policijski službenici zatekli još četiri maloljetna lica koja su odmah dovedena u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica i od njih su prikupljena obavještenja na okolnosti događaja”, navodi se u saopštenju policije.

Oni su kazali da je do sada saslušano 13 osoba vezano za taj događaj.

“Policijski službenici preduzimaju dalje mjere i radnje u koordinaciji sa postupajućim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, u cilju identifikacije učesnika i rasvjetljavanju cjelokupnog događaja”, kaže se u saopštenju.

