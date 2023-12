U saobraćajnoj nesreći u Danilovgradu poginuo pješak

Podgorica, (MINA) – U saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Danilovgrad – Spuž poginuo je pješak B.T. (71), kazali su iz Operaciono komunikacionog centra (OKC) Uprave policije.

Iz OKC-a su naveli da je do nesreće došlo u 19 sati i 30 minuta u mjestu Sušica.

“Tom prilikom kao pješak je poginuo B.T”, rekli su iz OKC-a.

