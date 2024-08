U pucnjavi u Kolašinu ranjena jedna osoba, napadač stradao tokom bjekstva

Podgorica, (MINA) – U pucnjavi koja se danas oko 13 sati dogodila u Kolašinu, ranjena je jedna osoba, a napadač je stradao u saobraćaju tokom bjekstva.

Kako prenosi portal RTCG, do pucnjave je došlo na jednom gradilištu, a u njoj je teže povrijeđen D.B.

Muškarac koji je pucao, i čiji identitet još nije poznat, prilikom bjekstva je izazvao saobraćajnu nesreću u mjestu Drijenak, u kojoj je smrtno stradao.

Saobraćaj na putu Kolašin – Mojkovac je u prekidu, a u oba smjera formirale su se kolone automobila.

