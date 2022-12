U ponedjeljak postići kompromis oko ključnih pitanja

Podgorica, (MINA) – Kompromis oko ključnih pitanja treba postići u ponedjeljak, u cilju ostvarivanja napretka u ispunjavanju obaveza u pregovorima sa Evropskom unijom (EU), poručili su koizvjestioci Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PSSE), Damjan Kotije i Nikos Tornaritis.

Iz Skupštine je saopšteno da su koizvjestioci PSSE, na onlajn sastanku sa predsjednicom parlamanta Danijelom Đurović, naveli da su zabrinuti zbog blokade u kojoj se Crna Gora nalazi već mjesecima.

Oni su, kako se navodi, ponudili svu potrebnu pomoć u prevazilaženju takvog stanja.

„U tom smislu, istakli su da je 12. decembar datum kada treba da se postigne kompromis oko ključnih pitanja, što treba da ima za cilj da se ostvari napredak u ispunjavanju obaveza u pretpristupnom procesu sa EU“, kaže se u saopštenju.

Iz parlamenta su rekli da su sagovornici uputili zajednički apel svim političkim subjektima zastupljenim u Skupštini Crne Gore o neophodnosti izglasavanja svih sudija Ustavnog suda jer je to jedini način da se otvori put za ustavno rješavanje svih otvorenih pitanja.

Kako su naveli, koizvjestioci PSSE su pohvalili liderstvo Đurović i podstakli je da nastavi da odlučno i hrabro radi na postizanju kompromisa između većine i opozicije.

Oni su, kako se dodaje, podstakli Đurović da maksimalno doprinose da Crna Gora konačno izađe iz krize koja opterećuje građane, a koji su u velikoj mjeri opredijeljeni za nastavak procesa evropskih integracija.

„Sagovornici su izrazili nadu da će politički akteri pokazati odgovornost i spremnost za postizanje dogovora i na taj način doprinijeti normalizaciji i stabilizaciji sveukupnih prilika u zemlji“, kaže se u saopštenju.

Đurović je upoznala sagovornike sa trenutnom političkom situacijom u Crnoj Gori.

Ona je, kako su naveli iz Skupštine, poseban akcenat stavila na postupke ključnih imenovanja u sudstvu i tužilaštvu – izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, četiri sudije Ustavnog suda i vrhovnog državnog tužioca.

Đurović je podsjetila da je postupak popune upražnjenih mjesta u Sudskom savjetu u septembru rezultirao postizanjem neophodne tropetinske većine, u drugom krugu glasanja, za izbor samo jednog člana Savjeta iz reda uglednih pravnika.

Ona je navela da u oktobru, u prvom glasanju, nije postignuta većina potrebna za izbor sudija Ustavnog suda, a da je kandidat za vrhovnog državnog tužioca sredinom jula povukao prijavu na tu funkciju.

Đurović je informisala sagovornike da predstoji drugi krug glasanja u parlamentu o kandidatima za izbor četiri sudije Ustavnog suda, za koji je potrebna tropetinska većina – 49 poslanika, kao i drugi krug glasanja za vrhovnog državnog tužioca u okviru kojeg će se Skupština izjasniti o svim kandidatima za tu funkciju koji ispunjavaju zakonske uslove.

Ona je informisala koizvjestioce da je u ponedjeljak planirano da počne nova sjednica parlamenta, na čijem će dnevnom redu biti i drugo glasanje o izmjenama i dopunama Zakona o predsjedniku.

Đurović je rekla da je uvjerena da je za prevazilaženje trajuće političke krize i rješavanje pitanja koja opterećuju javnost neophodna politička volja svih aktera.

Ona je podsjetila da je organizovala tri sastanka sa liderima parlamentarnih političkih subjekata, kao i više sastanaka sa šefovima poslaničkih klubova, u cilju prevazilaženja podjela i uspostavljanja političkog dijaloga kao preduslova za postizanje dogovora o brojnim pitanjima od značaja za dalji napredak Crne Gore.

