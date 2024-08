U Podgorici uhapšen državljanin Poljske osumnjičen za višemilionske prevare

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je u Podgorici državljanina Poljske R.K.Z. (51),

osumnjičenog za višemilionske prevare, za kojim su Poljska i Južna Koreja raspisale međunarodnu potjernicu.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, R.K.Z. su uhapsili službenici Sektora za borbu protiv kriminala – FAST tim za ciljane međunarodne Interpolove potjernice, nakon višemjesečnih aktivnosti ciljanog traganja.

„Sumnjiči se za krivična djela iz oblasti ekonomskog kriminala, i to težak obik prevare u većem obimu, pranje novca, krađa i povreda zakona, za koje je propisana kazna doživotnog zatvora u Južnoj Koreji“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je R.K.Z. jedan od osnivača i vlasnika fonda „Future net“ u čijoj je djelatnosti trgovina digitalnim i kriptovalutama.

„On je osumnjičen da je, zajedno sa svojim partnerom S.M., oštetio veći broj lica sa teritorija Poljske i Južne Koreje, nanijevši štetu u ukupnom iznosu od oko 21 milion USD“, kazali su iz policije.

Kako su naveli, njegov partner S.M. je uhapšen u Grčkoj, a zatim u Albaniji, dok je R.K.Z. 2022. godine bio uhapšen u Italiji odakle je pobjegao iz kućnog pritvora.

„Kontinuiranim radom na utvrđivanju tačne lokacije lica na crnogorskom primorju, ali i Podgorici, službenici NCB Interpol-a Podgorica su ga juče locirali i lišili slobode u Master kvartu, gdje se skrivao pod lažnim identitetom“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, nakon što je u komunikaciji sa inostranim partnerima potvrđen identitet osumnjičenog, izvršeni pretresi na lokaciji gdje je boravio.

Kako su kazali iz policije, službenici Grupe za visokotehnološki kriminal i Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“ pronašli su i oduzeli tehničke uređaje i predmete za koje se sumnja da proističu iz krivičnog djela i koji su privremeno oduzeti do okončanja ekstradicionog postupka.

„R.K.Z. će biti sproveden sudiji za istrage Višeg suda u Podgorici u cilju određivanja ekstradicionog pritvora“, dodaje se u saopštenju.

