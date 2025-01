U Podgorici rasvijetljeno devet krađa, procesuirano više osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica rasvijetlili su devet krađa i procesuirali sedam osoba, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da je, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo krađa, uhapšen G.N. (35).

Sumnja se da je on, 17. januara, zajedno sa još jednom osobom koja se potražuje, iz pomoćnog objekta u vlasništvu oštećenog lica ukrao više komada alata.

U saopštenju se navodi da su oni alat prodali nepoznatoj osobi, a novac upotrijebili za lične potrebe.

G.N. je, kako su kazali iz policije, sproveden postupajućem državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

„Takođe, zbog sumnje da je počinio tri krivična djela teška krađa, na štetu dva poslovna i jednog ugostiteljskog objekta u Podgorici, policija je uhapsila S.A. (26)“, kaže se u saopštenju.

On je, kako se sumnja, iz tih objekata ukrao više od hiljadu EUR.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica podnijeli su nadležnom tužilaštvu u Podgorici krivične prijave protiv T.S. (22) i A.C. (19), zbog sumnje da su iz jednog poslovnog objekta ukrale kozmetičke proizvode u vrijednosti od preko 300 EUR.

Iz policije su kazali da su procesuirane i tri maloljetne osobe stare 17 godina, zbog sumnje da su izvršile četiri krivična djela oduzimanje vozila, na štetu više lica iz Podgorice.

„Naime, sumnja se da su te maloljetne osobe, od 8. septembra do 20. januara, ukrali tri i pokušali da ukradu još jedno vozilo u vlasništvu oštećenih lica“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica vozila pronašli u kratkom vremenskom roku, nakon čega su ih vratili vlasnicima.

Kako su rekli iz policije, protiv te tri osobe je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivična djela oduzimanje vozila.

„Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Centar će i u narednom periodu, u cilju stvaranja povoljnog ambijenta za život i rad građana, preduzimati intenzivne aktivnosti na procesuiranju počinilaca krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminala“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS