U Podgorici glasalo 56,4 odsto birača

Podgorica, (MINA) – Na vanrednim izborima u Podgorici glasalo je 56,4 odsto birača, saopšteno je iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Prema podacima CDT-a, na lokalnim izborima 2022. godine do 20 sati glasalo je 69,3 odsto birača.

Pravo glasa na izborima u Podgorici imalo je 145.724 građana, koji su glasali na 212 izbornih mjesta.

Na izborima je učestvovalo 13 lista.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS