U Pljevljima uhapšen osumnjičeni za tešku krađu

Podgorica, (MINA) – Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“, Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja, uhapsili su H.C za koga se sumnja da je iz jedne porodične kuće u tom gradu ukrao više komada zlatnog nakita, četiri ručna sata i lap top.

Policija sumnja da je H.C. skoristio odsustvo vlasnika jedne porodične kuće u Pljevljima, nasilnim putem ušao u nju, izvršio premetačinu i ukrao više komada zlatnog nakita, četiri ručna sata i lap top.

“On je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa i uz krivičnu prijavu priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima na dalju nadležnost”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je dio predmeta koji je pronađen vraćen je vlasniku.

