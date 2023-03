U Pljevljima i Bijelom Polju premašen godišnji dozvoljeni limit čestica PM10

Podgorica, (MINA) – U Pljevljima i Bijelom Polju je, u prva dva mjeseca ove godine, premašen broj dozvoljenih dana sa prekoračenjima srednjih dnevnih vrijednosti PM10 na godišnjem nivou, pokazao je građanski monitoringa kvaliteta vazduha.

Ekološki pokret Ozon je, u okviru programa za građanski monitoring kvaliteta vazduha, analizirao javno dostupne podatke Agencije za zaštitu životne sredine i mjesečne izvještaje o kvalitetu vazduha, koje obrađuje Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica, za prva dva mjeseca ove godine.

Rezultati, kako su naveli iz Ozona, pokazuju da je u Pljevljima i Bijelom Polju, zaključno sa zadnjim danom februara, već premašen broj od 35 dozvoljenih dana na godišnjem nivou sa prekoračenjima srednjih dnevnih vrijednosti PM10 čestica, čime se nastavlja negativan trend od prethodnih godina.

„Najviše dana sa prekoračenjima srednjih dnevnih vrijednosti PM10 registrovano je u Pljevljima, gdje je 41 dan imao veće srednje dnevne vrijednosti od zakonom dozvoljenih 50 mikrograma po metru kubnom (µg/m3)”, naveli su iz te nevladine organizacije (NVO).

Kako su dodali, slijedi Bijelo Polje gdje su automatske stanice Državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha registrovale 39 dana sa prekoračenjima.

Iz Ozona su kazali da je u Podgorici, tokom posmatranog perioda, na Zabjelu registovano 29, a u Bloku V 24 dana sa prekoračenjima, dok su u Nikšiću 20 dana bile premašene dozvoljene vrijednosti PM10 suspendovanih čestica.

Prema njihovim riječima, u Pljevljima je bilo i najviše dana sa veoma visokim indeksom kvaliteta vazduha, čak 23, kada srednja dnevna vrijednost PM10 prelazi 100 µg/m3.

Tada se, kako su objasnili iz Ozona, shodno savjetima Instituta za javno zdravlje preporučuje svima da izbjegavaju boravak na otvorenom, a naročito izvođenje fizički zahtjevnih aktivnosti.

Iz te NVO su naveli da je u Bijelom Polju i na mjernoj stanici na Zabjelu registrovano šest dana sa veoma visokim indeksom kvaliteta vazduha, u Nikšiću pet, a u Bloku V tri dana.

“Čak osam prvih dana tekuće godine Pljevljaci su udisali vazduh sa veoma visokim indeksom kvaliteta, što nije nimalo ohrabrujuće, bez obzira na najavljene mjere koje bi trebalo da uslove bolji život građana i kvalitetniju životnu sredinu”, istakli su iz Ozona.

Kako su rekli, Pljevlja su imala i najveće srednje dnevne vrijednosti PM10 i PM2,5 čestica, a jedini neslavni rekord koji nije zabilježen u toj opštini je najveća izmjerena satna koncentracija PM10.

Iz Ozona su istakli da je, nakon povećanog institucionalnog interesovanja početkom godine za problematiku aerozagađenja i intezivnije komunikacije sa javnosti i značajnog medijskog prostora, došlo do naglog pada, što je, kako su naveli, takođe negativan trend od prethodnih godina.

“Očigledno je da je prvi krug predsjedničkih izbora zaokupio pažnju nadležnih i ukupne javnosti, što je zabrinjavajuće ako se shvata kolike su posledice aeozagađenja po zdravlje i životnu sredinu, kvalitet života uopšte”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da ni podsticajne mjere, koje je za prelazak na grijanje na struju za građane Pljevalja obezbjedila Elektroprivreda Crne Gore, nijesu dale vidljive rezultate.

“Što smo i očekivali, s obzirom na poznavanje navike građana da gorivo za ložišta obezbijede prije sezone grijanja, te ukupnu socio-ekonomsku situaciju, odnosno činjenicu da su podsticajne mjere morale biti značajno ranije i kvalitetnije osmišljene”, dodaje se u saopštenju.

Iz Ozona su kazali da se nadaju da će EPCG i tokom ove godine uzeti u obzir mogućnosti za unapređenje podsticajne kampanje, uz proaktivan pristup ka zainteresovanoj javnosti.

Ta NVO je pozvala građane svih opština u kojima je izražen problem aerozagađenja, da aktivno učestvuju u kampanjama i akcijama čiji je cilj zaštita javnog zdravlja i životne sredine.

“Samo tako se može očekivati da ćemo se izboriti za čist vazduh”, zaključili su iz Ozona.

