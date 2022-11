U petak konferencija povodom Skupštine građana

Podgorica, (MINA) – Konferencija povodom predstavljanja preporuka sa druge Skupštine građana biće održana u petak u crnogorskom parlamentu.

Iz Skupštine je saopšteno da će se poslanici crnogorskog i Evropskog parlamenta (EP) sastati sa predstavnicima građana i zajedno razgovarati o preporukama povodom korupcije u zdravstvu i javnom sektoru.

Konferenciju, koja će biti održana u Plenarnoj sali sa početkom u deset sati i 45 minuta, otvoriće predsjednica Skupštine Danijela Đurović i poslanik EP Vladimir Bilčik.

Druga Skupština građana održana je 24. i 25. septembra, u zajedničkoj organizaciji Skupštine Crne Gore i EP i u saradnji sa Centrom za demokratiju i ljudska prava i Centrom za demokratsku tranziciju.

„Ona se bavila pitanjem korupcije u zdravstvu i javnom sektoru, a bilo je riječi i o strategiji države u borbi povodom tog pitanja“, naveli su iz Skupštine.

Iz Skupštine su rekli da će po završenom zasijedanju biti organizovana konferencija za novinare na kojoj će govoriti Đurović, Bilčik i poslanik EP Kristijan Sagarc.

„Konferenciji će prethoditi sastanak Đurović sa delegacijom EP, koji će biti održan u Bijelom salonu parlamenta, sa početkom u deset sati“, dodaje se u saopštenju.

Iz parlamenta su kazali da Skupština građana predstavlja inovativni instrument za učešće građana u procesu jačanja institucija.

Crna Gora je, kako su rekli, prva država van Evropske unije koja je na taj način neposredno uključila građane u rad parlamenta na nacionalnom nivou i pružila im priliku da učestvuju u procesu odlučivanja i kreiranja politika.

