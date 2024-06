U petak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 14.juna , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 09 do 17 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat

-u terminu od 08 do 15 sati: Duške, Jablan, Ljevaja, Krkor, Kami, Lijeva Rijeka, Grbi Do, Kraljevac, Brskut, Dubaja, Lopate, Slacko, Gomilice, Širalija, Mali Raj, Veruša, pilana Veruša, Han Garančića, Opasanica, Ljevorečke Tuzi, Uvač, Pajkov Vir, odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do, Ulica Bratonožićka i dio naselja oko groblja u Zagoriču,Dio Goljemada, Naselje uz obalu Ribnice, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, dio ulice Nikole Tesle, Ulica Ludviga Kube, Rovačka Ulica i Ulica Petra Miljanića,dio Veruše, Ulica 4.Jula i Ulica vladike Visariona Borilovića i pumpa , Gola strana, Stambeno poslovni kompleks ACTON

Tuzi

-u terminu od 09 do 15 sati: Dio Naselja Kuće Rakića posle Restorana Nijagarini Vodopadi

Zeta 9:00 15:00 Mojanovići, Vujačića Mahala, dio Balijača, hladnjača Krstović i naselje oko nje i Rutoš

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 15 sati:Osredina,Suk,Lužnica

Cetinje

-u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Cetinje 8:00 15:00 Naselje Medovina, Ulica Novice Cerovića i dio Njegoševe

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati: Bukovik,Krtine, Šljeme,Kuside, Stari Dvori,Trepča

Plužine

-u terminu od 08 do 18 sati: ” Unač, Repetiror

Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora



Ulcinj

-u terminu od 08 do 15 sati: Kodre, Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Darza. Briska Gora, Sv.Đorđe, Sutjel, Ćurke



Bar

– u terminu od 08 do 12 sati: Prioblani poja u Šušnju kod pekare “Montenegro” i restorana “BB”, dio potrošača u Makedonskom naselju u blizi O.Š. “Jugoslavija”, vrtić i zgrade u blizin pruge, potroščai u blizini O-Š. Anto Đedović

-u terminu od 10 do 18 sati: Sotonići, Bukovik, Brčeli, Podgor, Bijele Poljane

-u terminu od 12 do 16:30 sati :od 12:00-14:00 ostaje bez napajanja ostaje: Komplet kasarna “Pero Ćetković”, naselje Rena, Nafta, od 14:00-16:30 kompolet naselje Rena

Kotor

-u terminu od 09 do 11 sati: Sveti Stasije -dio potrošača

– u terminu od 09 do 10 sati: Risan- centar-Pjaca, Gabela,Gorica

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 12 sati: Kameno, Mokrine, Vrbanj

-u terminu od 08 do 15 sati: Podi, Topovi, Jačeglav, Rebra

-u terminu od 08 do 16 sati: Topla 1-Milašinovića Most

-u terminu od 09 do 11 sati: Meljine- područje oko VOLI marketa

-u terminu od 11 do 13 sati: Podi



Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30: Dio sela Kalače(potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Kalače 2)-Opština Rožaje (51 potrošač)

Plav



-u terminu od 8:30 do 14:30: Sela:Meteh,Jara i Komarača-Opština Plav(128 potrošača).Kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh,Dio sela Velika

Petnjica



-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Godočelje, Dio sela Vrbice

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Goražde,Dio sela Mašte

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30: Planinski katuni Gradišnica i Rudo Brdo,dio sela Prisoja



Pljevlja

-u terminu od 09 do 11 sati: Klanica, dio ul. Oslobođenja, dio naselja Ševari i Mljekara

Pljevlja 11:00 11:30 Komini, Zbljevo, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići, Trnovice

-u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće,Bare Žugića

-u terminu od 11:30 do 12:30: Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže



Žabljak

-u terminu od 09 do 17 sati: Brajkovača

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Bijela

