U Nikšiću oduzeto preko 11 hiljada komada pirotehničkih sredstava

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, u posljednjih sedam dana, oduzeli više hiljada petardi i vatrometa, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su policijski službenici, pretresom objekta koji koristi P.V. (65) iz Nikšića, pronašli i privremeno oduzeli 10.087 petardi i 142 vatrometa.

„Takođe, redovnim aktivnostima kontrole lica i vozila u dva odvojena slučaja pronađeno je i oduzeto oko 750 petardi“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je, kontrolom kioska u vlasništvu Z.L. (58) iz Nikšića, pronađeno i oduzeto 560 petardi, koje je Z.L. ilegalno pribavio radi dalje prodaje bez potrebnih dozvola.

„O ovim događajima upoznat je Osnovni državni tužilac, radi kvalifikacije i preduzimanja daljih mjera i radnji“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS