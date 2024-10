U Loveču otvoren konzulat Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Konzulat Crne Gore na čelu sa počasnim konzulom Petrom Samarovim, svečano je otvoren danas u Loveču, u Bugarskoj, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

Navodi se da se nadležnost novootvorenog konzulata odnosi na oblasti Loveč, Pleven, Vrača, Montana i Vidin.

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice za konzularne poslove i saradnju sa iseljeništvom Ivana Đukanović je, na svečanoj ceremoniji, istakla da otvaranje konzulata u Loveču predstavlja potvrdu veoma dobrih odnosa između Crne Gore i Bugarske.

Ona je rekla da je otvaranje konzulata značajan korak ka daljem unaprjeđenju saradnje u brojnim oblastima od zajedničkog interesa.

Đukanović je, kako je saopšteno, ukazala na duboke istorijske i prijateljske veze između Crne Gore i Bugarske, osnažane saradnjom u okviru NATO-a, brojnih regionalnih organizacija i inicijativa, kao i kroz podršku koju Bugarska pruža Crnoj Gori na njenom evropskom putu.

Ona je navela da očekuje da će konzulat biti most za još snažniju i plodotvorniju saradnju između dvije države, posebno u kontekstu jačanja ekonomskih veza, ali i afirmacije i korištenja potencijala za dinamičniju saradnju u oblasti kuture i turizma, kao i bliže povezivanje naroda Crne Gore i Bugarske.

Samarov je istakao da je zadovoljan povodom preuzimanja odgovorne i važne dužnosti.

“Aktivnosti Konzulata u Loveču biće posvećene ekonomskom i kulturnom povezivanju, kao i promociji turističkih potencijala Crne Gore”, naglasio je Samarov.

On je, kako je saopšteno, ukazao na važnost ulaganja dodatnih napora u pravcu uspostavljanja direktne avio konekcije između Crne Gore i Bugarske, što to doprinijelo unapređenju sveukupnih odnosa i saradnje između dvije zemlje.

“Uspostavljanje bližih poslovnih i trgovinskih veza između Crne Gore i Bugarske otvoriće nove puteve za investicije i inovacije”, rekao je Samarov, dodajući da će, uz primarnu posvećenost jačanju privrednih partnerstava, fokus u radu staviti i na snaženje kulturnih veza.

Kako se navodi u saopštejnu, nakon svečanog otvaranja Konzulata, održan je sastanak sa predstavnicima opština Loveč, Trojan, Montana, Pleven, Lukovit, načelnicima okruga kojima pripadaju te opštine.

Sastanku je prisustvovao i predsjednik opštine Kolašin Petko Bakić, koja je, kako su podsjetili iz MVP, grad pobratim sa bugarskim gradom Loveč od 2019. godine.

“Na sastanku je bilo riječi o mogućnostima bližeg povezivanja na lokalnom nivou, uz ocjenu da postoji prostor za saradnju u brojnim oblastima, od turizma, ekonomije, kulture, obrazovanja, medicine i sporta”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je dogovoreno da se sve inicijative ubuduće upućuju posredstvom Konzulata Crne Gore u Loveču.

