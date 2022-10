U Komarnici do 19 sati izlaznost 91 odsto, u Mokrom 81,67 odsto

Podgorica, (MINA) – Na ponovljenim lokalnim izborima u Šavniku, na biračkom mjestu Komarnica je do 19 sati glasalo 91 odsto birača, dok je u Mokrom izlaznost bila 81,67 odsto, prenosi portal RTCG.

Predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) u tom gradu Dušan Radanović prethodno je kazao da je glasanje prekinuto na preostala tri biračka mjesta.

Kako je pojasnio, glasanje je prekinuto u sali Skupštine Opštine Šavnik, školi u Bijeloj i Kruševicama.

Radanović je kazao da će glasanje na tim biračkim mjestima najvjerovatnije biti ponovljeno narednog vikenda.

