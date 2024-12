U KCCG za dan blizu dvije hiljade pregleda

Podgorica, (MINA) – U Poliklinici Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), u posljednja 24 sata, obavljena su 1.982 ambulantna pregleda, od čega 309 u Institutu za bolesti djece (IBD).

Kako je saopšteno iz KCCG, u Urgentnom centru zbrinuto je 187 pacijenata, a u dnevnim bolnicama njih 347.

“U istom periodu obavljen je 61 operativni zahvat. Na bolničko liječenje primljeno je 136 pacijenata od čega 24 u IBD-u”, navodi se u saopštenju KCCG.

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da je u Centru za radiološku dijagnostiku odrađeno 559 dijagnostičkih procedura, od čega 101 CT i 43 MR pregleda.

“U Odjeljenju za radiološku dijagnostiku IBD-a odrađeno je 67 dijagnostičkih procedura, od čega tri CT i deset MR pregleda”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, u Centru za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku uzorkovano je 1.216 pacijenata i odrađene 33.092 analize.

U Porodilištu KCCG-a, za 24 sata, rođeno je deset beba.

