U Herceg Novom stambeni objekti za raseljene i socijalno ugrožene porodice

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Opština Herceg Novi i organizacija Help potpisali su danas memorandumom o saradnji kojim je predviđena izgradnja stambenih objekata za raseljena lica i porodice u stanju socijalne potrebe na teritoriji Herceg Novog.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, taj memorandum, kao i dva memoranduma između tog Vladinog resora i organizacije Help, potpisali su ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović, predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić i direktorica kancelarije Help-a u Crnoj Gori Dijana Anđelić.

“Adrović je rekao da će potpisivanjem Memoranduma o saradnji sa organizacijom Help omogućiti nastavak dva tekuća projekta i realizaciju novog projekta izgradnje stambenih objekata za raseljene osobe i porodice u stanju socijalne potrebe na teritoriji Herceg Novi”, kaže se u saopštenju.

To je, kako je Adrović kazao, još jedna potvrda uspješne saradnje Ministarstva sa organizacijom Help koja se ogleda kroz aktivno učešće na mnogim projektima koji su doprinijeli poboljšanju uslova života manjih zajednica, ranjivih grupa, kao i njihovoj socijalnoj inkluziji u Crnoj Gori.

“Očekuje nas još dosta sličnih projekata, koji će se sprovoditi u skladu sa definisanim aktivnostima Ministarstva”, istakao je Adrović.

Kako je saopšteno, Memorandum o saradnji između Ministarstva, Opštine Herceg Novi i organizacije Help je podrška realizaciji smještaja porodica socijalno ugroženih koji borave u naselju Bajkovina i opštini Herceg Novi.

“Ciljna grupa su lokalne socijalno ugrožene porodice koje žive u naselju Bajkovina u Opštini Herceg Novi, prvenstveno djeca, stari i zdravstveno ugrožene porodice”, kaže se u saopštenju.

Anđelić je kazala da je za njih velika čast što su prepoznati kao partner koji će u narednom periodu, u saradnji sa Ministarstvom, doprinijeti poboljšanju stanja u sektoru socijalnog stanovanja.

To je, kako je dodala, za Crnu Goru jedna od značajnijih aktivnosti koja će se realizovati u narednom periodu, pored do sada usješno realizovanog programa regionalnog stanovanja, koji za Help predstavlja novi način saradnje sa državnim instutucijama.

“Kroz ovaj projekat ćemo, u komponenti koja se odnosi na socijalno stanovanje, obezbijediti preko tri hiljade kvadrata novoizgrađenog i adaptiranog stambenog prostora”, rekla je Anđelić.

Kako se navodi, jednim od dva Memoranda o saradnji potpisanim između resornog Ministarstva i organizacije Help predviđena je podrška realizaciji smještaja porodica socijalno ugroženih u Crnoj Gori.

“Ciljna grupa su socijalno ugrožene porodice raseljenih koje žive u Podgorici, Danilovgradu, Herceg Novom, Kotoru, Gusinju, Plavu i Pljevljima, prvenstveno djeca, stari i zdravstveno ugrožene porodice, a korisnici su izabrani kroz projekat Regionalnog stambenog programa”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, drugi Memorandum predviđa podršku daljem jačanju socijalne inkluzije i smanjenju siromaštva u zemljama Zapadnog Balkana, kroz realizaciju druge faze projekta „Rekonomija“, koji se finansira od Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju.

“Projekat će podržati digitalizaciju sektora sa potencijalom rasta za bolje ekonomske prilike u Crnoj Gori i na taj način će povećati mogućnosti zapošljavanja žena, mladih i najugroženijih osoba”, kaže se u saopštenju.

