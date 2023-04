U Evropskoj kući izložba fotografija o životu Roma

Podgorica, (MINA) – Evropska kuća, u okviru obilježavanja Međunarodnog dana Roma, priredila je izložbu fotografija Balše Rakočevića pod nazivom Vidiš li me čovječe.

Iz Evropske kuće saopšteno je da je izloženo 12 dokumentarnih fotografija, koje govore o životu Roma u Crnoj Gori.

“Rakočević je u protekle dvije decenije okom kamere ispratio maltene sve promjene u životu Roma na ovim prostorima, uhvatio neke teške, ali i radosne trenutke”, navodi se u saopštenju.

Iz Evropske kuće rekli su da su najupečatljiviji trenuci predstavljeni javnosti.

Saša Palibrk iz Evropske kuće, otvarajući izložbu, naveo je da je Rakočević u svom radu uspio da “oslika” jednu zajednicu u svim njenim promjenama.

Kako je kazao, među izloženim fotografijama ima i tuge i radosti i nade i beznađa, i opet tako u krug.

Palibrk je rekao da su, kao točak na Romskoj zastavi, i slike Rakočevića ciklične, da dokumentuju, slave, ali i upozoravaju da se sve u životu vraća, kao i sam život.

“Od zgarišta kampa Konik i fotografije dvije djevojčice u pepelu pod kišobranom do pogleda kroz prozor novog stana dobijenog kroz Regionalni stambeni program, Rakočević je uhvatio i neke promjene koje je u život Romske zajednice donijela i Evropska unija (EU) sa partnerima”, naveo je Palibrk.

Prema njegovim riječima, te fotografije svjedoče i opominju da društvo mora raditi na poboljšanju životnih uslova svakog pojedinca.

Rakočević je kazao da je predstavio život Roma kroz 12 dokumentarnih fotografija, koliko i ima zvjezdica na plavoj zastavi EU.

Te zvjezdice, kako je dodao, označavaju ideale zajedništva, solidarnosti i sklada.

“Nemojmo da na Rome gledamo kao na narod sa margine, budimo ravnopravni. I pozdravljam Vas sa parolom EU, budimo ujedinjeni u različitostima”, poručio je Rakočević.

U Evropskoj kući će sjutra, u okviru obilježavanja Međunarodnog dana Roma, biti održan okrugli sto “Vidiš li me, čovječe?”, na kojem će predstavnici Delegacije EU, Savjeta Evrope, crnogorskih institucija i nevladinog sektora sa predstavnicima zajednice razgovarati o položaju Roma u Crnoj Gori.

