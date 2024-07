U dijelu države moguće vremenske nepogode

Podgorica, (MINA) – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) izdao je za danas narandžasti meteoalarm, za centralni dio Crne Gore i primorje.

Iz ZHMS su saopštili da su u centralnom dijelu države moguće vremenske nepogode i grad, a očekuju se i udari vjetra od preko 40 kilometara na sat (km/h).

Udari vjetra od preko 40 km/h očekuju se i na primorju.

Iz ZHMS su upozorili na visok nivo opasnosti od požara na primorju i u centralnom dijelu.

Kako je objavljeno na sajtu ZHMS, na snazi je žuti meteoalarm za kontinentalne i planinske oblasti, gdje se očekuju udari vjetra od preko 40 km/h, a moguće su vremenske nepogode i grad.

