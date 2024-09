U Crnoj Gori najviše ljudi umre od kardiovaskularih bolesti

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori najviše ljudi umire od kardiovaskularnih bolesti, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz te zdravstvene ustanove su, povodom 29. septembra – Svjetskog dana srca, rekli da su kardiovaskularne bolesti najčešći uzrok smrti u svijetu i da godišnje od te bolesti umre oko 20 miliona ljudi.

„Trećina umrlih od kardiovaskularnih bolesti bila je mlađa od 70 godina, a srčani i moždani udar su odgovorni za 85 odsto smrtnih slučajeva“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da, prema podacima IJZ, i u Crnoj Gori najviše ljudi umire od kardiovaskularnih bolesti.

“Uzimajući u obzir posljednje dostupne podatke za period od deset godina, kardiovaskularne bolesti su uzrok za 33,1 odsto – 45,3 odsto svih registrovanih smrtnih slučajeva godišnje”, ukazali su iz IJZ-a.

Prema njihovim riječima, bolesti uzrokovane povišenim krvnim pritiskom, sa udjelom od oko 40 odsto od svih umrlih od kardiovaskularnih bolesti, zauzimaju prvo mjesto.

Iz IJZ su rekli da se ishemijske bolesti srca, sa udjelom od 25 odsto, nalaze na drugom mjestu.

Oni su naveli da kardiovaskularne bolesti podjednako pogađaju i muškarce i žene.

„Od pojedinačnih dijagnoza značajan procenat pripada kardiomiopatijama i srčanom zastoju, a među vodećim pojedinačnim uzrocima smrti kod oba pola nalaze se i hronična ishemijska bolest srca, infarkt miokarda, infarkt mozga i esencijalna hipertenzija“, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ su rekli da je rizik od obolijevanja od kardiovaskularnih bolesti u vezi sa kombinacijom faktora rizika i uključuje visok krvni pritisak, nezdravu ishranu, visok holesterol, dijabetes, zagađenje vazduha, gojaznost, upotrebu duvana, bolesti bubrega, fizičku neaktivnost, štetnu upotrebu alkohola i stres.

„Pozitivna porodična anamneza za kardiovaskularne bolesti, društveno porijeklo, pol i starost zajedno sa prethodno nabrojanim faktorima rizika utiču na rizik od obolijevanja od kardiovaskularnih bolesti“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da se kontrolom glavnih faktora rizika (pušenje, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost) može spriječiti 80 odsto prijevremenih smrti od kardiovaskularnih bolesti.

„Zdrava ishrana, život bez duvanskog dima, adekvatna fizička aktivnost i „poznavanje svojih brojeva“ (visina krvnog pritiska, nivo holesterola i glukoze u krvi) su glavni elementi prevencije kardiovaskularnih bolesti“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS