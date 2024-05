U Budvi glasalo 58 odsto građana

Podgorica, (MINA) – Na lokalnim izborima u Budvi glasalo je 58 odsto građana.

Članica Opštinske izborne komisije Mira Deloik rekla je Televiziji Crne Gore da je pravo glasa iskoristilo 11,029 glasača.

Ona je kazala da je to malo niža izlaznost u odnosu na prethodne izbore.

Deloik je, govoreći o tome kako je protekao izborni dan, navela da OIK nije dobio nijedan prigovor.

“OIK nije dobio nijedan pisani prigovor, tako da smatramo da je izborni dan prošao u redu, u dobroj atmosferi i da nije bilo nepravilnosti koje bi značajno uticale na protok glasanja”, rekla je Deloik.

