U Baru počinje gradnja nove zgrade komande Mornarice VCG

Podgorica, (MINA) – Gradnja objekta komande Mornarice Vojske Crne Gore (VCG) počeće ovog mjeseca u Baru, saopštili su iz Ministarstva odbrane.

Iz tog Vladinog resora su kazali da taj projekat realizuju u saradnji sa Upravom za kapitalne projekte.

Kako su naveli, objekat bruto građevinske površine 2.100 kvadratnih metara i vrijedan oko 1,5 milion EUR, biće izgrađen u krugu kasarne „Pero Ćetković” u Baru.

Iz Ministarstva su rekli da je riječ o veoma značajnom infrastrukturnom projektu, čijom realizacijom se stvaraju najsavremeniji uslovi za smještaj i rad pripadnika VCG.

„Izgradnja savremenog objekta komande Mornarice, u skladu sa NATO standardima, rezultat je zajedničkog napora Ministarstva odbrane i VCG u cilju unapređenja standarda pripadnika Vojske“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je rok za izgradnju objekta dvije godine.

