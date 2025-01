Tužilaštvo upoznato sa svim negativnim komentarima u vezi sa tragedijom na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Službenici policije upoznali su tužilaštvo sa svim negativnim i neprimjerenim komentarima u vezi sa tragedijom na Cetinju, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su u posljednih deset dana izraženi negativni i neprimjereni komentari na društvenim mrežama i drugim otvorenim izvorima, koji su uzrokovani tragedijom na Cetinju.

“Službenici Uprave policije sa svim pojedinačnim navodima ove vrste upoznaju blagovremeno državno tužilaštvo po mjesnoj nadležnosti, u cilju pružanja ocjene postojanja krivičnog djela ili prekršaja u datim slučajevima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je pojedinačno za svaki slučaj u kojem je objavljen neprimjereni komentar postupanje policije u toku.

“Gdje se u određenim slučajevima nadležni tužilac izjasnio da će se cijeniti postojanje prekršaja iz člana 19 Zakona o javnom redu i miru“, dodaje se u saopštenju.

Iz Uprave policije su kazali da su, u odnosu na pojedine neprimjerene tekstove objavljene na jednom portalu, a koji su izazvali reakcije šire javnosti, obavijestila nadležno državno tužilaštvo.

„Apelujemo na građane, društvene činioce, kao i medije da se uzdrže od plasiranja sadržaja koji mogu dodatno negativno uticati na usložnjavanje trenutno osjetljive društvene i bezbjednosne situacije“, poručili su iz policije.

