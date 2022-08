Tužilaštvo formiralo predmet povodom događaja na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom događaja na Cetinju.

Rukovoditeljka tog tužilaštva Lepa Medenica kazala je da će se, nakon preduzimanja svih neophodnih mjera i radnji koje su u toku, sprovođenja vještačenja po naredbi tužilaštva i saslušanja svedoka-očevidaca, doći do dokaza ko je ubio V.B (34).

U cetinjskom naselju Medovina, u blizini Vladinog doma, V.B. je vatrenim oružjem ubio deset i ranio šest osoba.

Iz Uprave policije ranije su saopštili da se i dalje utvrđuje da li je V.B. preminuo od posljedica teškog ranjavanja, ili projektila koji je naknadno ispalio građanin.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS