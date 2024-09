Turska značajno doprinijela modernizaciji VCG

Podgorica, (MINA) – Turska je višegodišnjim donacijama vojne opreme značajno doprinijele procesu modernizacije Vojske Crne Gore (VCG), kazao je ministar odbrane, Dragan Krapović.

On se, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, sastao sa ambasadorom Turske u Crnoj Gori, Barišom Kalkavanom i novoizabranim izaslanikom odbrane, Mehmetom Cetinom Atamanerom.

Krapović je istakao da je Turska važan saveznik Crne Gore i naglasio da je između dvije države uspostavljena kvalitetna i intenzivna odbrambenu saradnja.

On je ukazao na značaj višegodišnje podrške Turske u vidu donacija vojne opreme Crnoj Gori, koje su značajno doprinijele procesu modernizacije VCG.

Krapović je rekao da je zadovoljna što je imenovanjem Atamanera Crna Gora dobila prvog rezidentnog izaslanika odbrane Turske.

To će, prema riječima Krapovića, nesumnjivo doprinijeti daljem razvoju odbrambene saradnje i poslati snažnu poruku o jačanju međudržavnih odnosa Crne Gore i Turske.

Kalkavan je naglasio da su Crna Gora i Turska razvile odličnu saradnju, kako na polju odbrane, tako i u drugim oblastima od značaja.

On je rekao da je spreman za dalje snaženje bilateralnih odbrambenih odnosa, imajući u vidu značaj zajedničkog djelovanja u trenutnom geopolitičkom kontekstu.

Atamaner je kazao da je i njegovo postavljanje za rezidentnog izaslanika odbrane pokazatelj koliko Turska drži do razvoja odbrambene saradnje sa Crnom Gorom.

On je rekao da će dati lični doprinos za njen dalji razvoj i otvaranje mogućnosti za nove aktivnosti i projekte od obostranog značaja.

Atamaner se sastao i sa načelnikom Štaba Generalštaba VCG, Mitrom Klikovcem.

