Traže strože kazne za seksualne predatore i zlostavljače

Podgorica, (MINA) – Okupljeni na protestu “Neka bude kazna neprestana” zatražili su strože kazne sa seksualne predatore, nasilnike i zlostavljače, kao i odgovornost za zataškavanje slučajeva seksualnog uznemiravanja.

Učesnicima protesta, koji je održan kod spomenika Kralju Nikoli ispred Skupštine Crne Gore, pridružili su se i studenti Univerziteta Crne Gore i Univerziteta Donja Gorica.

Milica Pavlović pročitala je pismo bivše učenice podgoričke Gimnazije “Slobodan Škerović” Sare Vujisić, koja je jedan od organizatora protesta i koja je saopštila da ju je seksualno uznemiravao profesor književnosti Radoman Čečović.

Vujisić je u pismu navela “da su danas tu da kažu da je dosta ćutanja”.

“Kada me pitaju zašto nijesam izašla u javnost prije tri godine, istina je da nijesam imala hrabrosti, mislima sam da me niko neće podržati i vjerovati da sam sama. Sad ne samo da znam da nijesam sama, nego mogu da vas uvjerim da ni vi niste sami”, rekla je Vujisić.

Ona je kazala da svaki slučaj koji ostane nekažnjen ohrabruje počinioce.

“Mi to nećemo dozvoliti. Ovo nije govor protiv nepravde, već poziv za hrabrost i solidarnost”, navela je u pismu Vujisić.

Ona je rekla da je svjesna koliko je teško progovoriti.

“U odnosu na broj negativnih komentara, dobila sam mnogo komentara punih podrške i ljubavi”, istakla je Vujisić.

Ona je poručila svakome ko trpi nasilje da ima kome da se obrati.

“Društvo mora prestati da okreće glavu, pravda mora da postane dostižna, a zakon mora zaštiti žrtve i kazni počinioce”, poručila je Vujisić u pismu.

Ona je pozvala sve žene koje trpe nasilje da se obrate prijateljici, porodici, instituciji.

Jedan od organizatora protesta Kosta Mijušković rekao je da traže strože kazne za seksualne predatore, nasilnike i zlostavljače.

“Pravosudni sistem mora da prestane sa praksom blagih kazni, mi želimo pravdu koja čuva i sigurnost svih nas”, kazao je Mijušković.

On je naveo da traže zakone koji će omogućiti oduzimanje licenci svakom prosvjetnom radniku koji čini nasilje nad djecom ili ih seksualno uznemirava.

“Tražimo sankcionisanje i odgovornost za zataškavanje takvih slučajeva, nema opravdanja za ćutanje. Ministarstvo prosvjete mora obezbijediti sigurno okruženje za djecu, potrebno je provjeravati kompetentnost prosvjetnih radnika i omogućiti redovne razgovore sa djecom kako bi se prepoznali slučajevi maltretiranja i uznemiravanja”, rekao je Mijušković.

On je kazao da su škole prepuštene nasilnicima, a da sve druge ustanove imaju zaštitare.

“Ovo nećemo ignorisati. Ovdje smo večeras zbog pretučenih dječaka i djevojčica, vršnjačkog nasilja koje prerasta u ozbiljne oblike zlostavljanja, ako ne reagujemo sada da li čekamo scenario poput onog u Beogradu i Zagrebu”, naveo je Mijušković.

On je rekao da neće stati dok sistem ne postane sigurniji i pravedniji za svakoga.

“Zajedno stvaramo društvo u kojem se nasilje ne toleriše, a zrtve preživljavaju i dobijaju podršku”, kazao je Mijušković.

On je rekao da profesori poput Čečovića ne smiju biti blizu djeci.

Mijušković je rekao da neće ćutati o onome šta se desilo u Tuzima i dodao da “predator koji je uznemiravao djecu još nije odgovarao”.

Predstavnica studenata Itana Dragojević kazala je da ne govori u svoje, već u ime svih koji žele da krenu u borbu za pravdu.

“Da stanu uz sve kojima je pravda potrebna. Ovo je borba za bolje sjutra, za mir, dostojanstvo i slobodu”, rekla je Dragojević.

Ona je poručila da se mora stati na kraj nasilju.

“Naša borba nije samo za sadašnji trenutak, ona je borba za budućnost u kojoj nijedno dijete, učenik, student neće strahovati da podigne glas”, dodala je Dragojević.

