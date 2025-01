Traže hitnu reakciju nadležnih povodom napada na maloljetne pripadnike LGBTIQ zajednice

Podgorica, (MINA) – Nevladine organizacije Kvir Montenegro, Asocijacija Spektra i neformalna studentska studentska grupa „Kamo sjutra“ osudili su napade na maloljetne pripadnike LGBITQ zajednice u Podgorici i pozvali nadležne da hitno reaguju.

Iz Kvir Montenegra su rekli da je Podgorici je u srijedu i petak, grupa maloljetnika brutalno napala strane državljane, pripadnika i pripadnicu LGBTIQ zajednice.

„A ti napadi, motivisani homofobijom, predstavljaju ozbiljnu prijetnju po sigurnost i ljudska prava LGBTIQ osoba, zbog čega nadležni hitno treba da reaguju“, kaže se u saopštenju.

Kvit Montenegro, kako prenosi PR Centar, pružio je žrtvama podršku, i nastavlja da radi sa njima na njihovoj zaštiti i psihofizičkom oporavku.

“Prvi napad dogodio se u srijedu u večernjim satima, kada su žrtve, dok su šetale ulicom, bile meta grupe od oko 15 maloljetnika. Napadači su ih gađali kamenicama i staklenim flašama, uzvikujući homofobne uvrede“, rekli su iz Kvir Montenegra.

Oni su dodali da je jedna od žrtava zadobila lakše povrede ruku, dok je druga uspjela da izbjegne povrede.

Kako se dodaje, drugi incident desio se u petak ispred iznajmljenog stana žrtava, kada je grupa maloljetnika, naoružana metalnim šipkama i kamenjem, opkolila taksi vozilo u kojem su se nalazile.

„Napadači su pokušali nasilno da otvore vrata vozila i tom prilikom oštetili automobil. Srećom, zahvaljujući brzoj reakciji vozača, žrtve su izbjegle fizičke povrede”, navodi se u saopštenju.

Asocijacija Spektra urgirala je na Upravu policije da promptno pruži podatke o preduzetim mjerama zaštite građana, i informacije o potencijalnoj povezanosti slučaja nasilja nad maloljetnicima i transrodnim osobama.

„Na osnovu podataka koje smo dobili od dvije transrodne osobe sa stranim državljanstvom danas, koje su napadnute u tri navrata u Podgorici u periodu od 29. decembra do 20. januara, pozivamo Upravu policije da hitno podijeli informacije o preduzetim mjerama iz svoje nadležnosti o pronalasku počinioca nasilja“, rekli su iz Spektre.

Oni su naveli da prema podacima kojima raspolaže ta Asocijacija, u proteklih mjesec policija nije uspjela da zaštiti dvije transrodne osobe, koje su više puta fizički napadnute u blizini adrese stanovanja, a koje su te slučajeve uredno i odmah prijavile.

„Nakon prvog napada koji se desio pred Novu godinu, izvršenog od pojedinca napadača, napadi 16. i 17. januara izvršeila je veća grupa, uz korišćenje metalnih šipki i kamenja, što pokazuje zabrinjavajuće sličnosti sa informacijama koje imamo o napadnutoj djeci prethodnih dana“, kaže se u saopštenju Spektre.

Oni su rekli da napadnute trans osobe vjeruju da su napadi motivisani mržnjom zasnovanom na rodnom identitetu i seksualnoj orijentaciji.

„Takođe, smatraju da policija nije odradila svoj posao i zaštitila ih niti nakon prvog niti nakon drugog napada“, dodaje se u saopštenju.

To vjerovanje, kako se navodi, zasnivaju na činjenici da nijesu dobijali nikakve povratne informacije od Uprave policije nakon podnijetih prijava, osim informacije da su privedena nekoliko maloljetnika.

„Na osnovu informacija koje su nam danas pružene, nakon što su se žrtve ponudile da dođu da identifikuju napadače, nijesu dobile nikakvu povratnu informaciju od nadležnih organa“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da trenutno ne postoje informacije da li je iko od počinioca ovih napada pronađen i procesuiran.

„Takođe, žrtve opravdano sumnjaju da je u pitanju ista grupa koja je napala i više maloljetnika, te da je grupa nasilnika zapravo i njih čekala na datim lokacijama, što su i podijelile u viber prepisci sa nadležnim službenikom u koju smo imali uvid, a nakon koje nijesu dobili odgovor“, rekli su iz Spektre.

Oni su dodali da to nije prvi slučaj napada na transrodne osobe u Crnoj Gori o kojem je Spektra informisana.

„I zabrinjava što dobijamo informacije od transrodnih osoba da nakon prijave slučaj uglavnom ne dobije zadovoljavajući epilog“, kaže se u saopštenju.

Asocijacija Spektra apelovala je na Upravu policije da u okviru mogućeg, objavi sve informacije o preduzetim radnjama na pronalaženju počinioca, i osiguravanju bezbjednosti onih koji su prijavili nasilje.

„Pozivamo vršioca dužnosti direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića da date podatke objavi“, naveli su iz Spektre.

Iz neformalne studentske grupe „Kamo sjutra“ rekli su da je nasilničko ponašanje kod mladih rezultat narušenog sistema bezbjednosti, nedovoljne psihološke podrške žrtvama nasilja i edukacije, i izostanka adekvatnih rehabilitacionih programa za počinioce.

„Naš osnovni cilj je društvo oslobođeno nasilja, u kojem svaki pojedinac ima pravo na sigurnost i dostojanstven život”, kaže se u saopštenju te grupe.

Oni su naveli da podržavaju svaku inicijativu usmjerenu ka prevenciji nasilja među mladima, uključujući edukativne kampanje, programe psihološke podrške mladima i roditeljima, te efikasne metode resocijalizacije za počinioce.

Iz „Kamo sjutra“ su apelovali na sve građane i građanke da se aktivno uključe u borbu protiv nasilja među mladima.

„Ne zaboravimo da veliki doprinos čini samo prijavljivanje nasilničkog ponašanja, ali i nezataškivanje problema. Jedino zajedno možemo izgraditi sigurniju i zdraviju zajednicu za sve nas. Nadamo se brzom oporavku žrtava i da će policija uraditi svoj posao”, zaključuje se u saopštenju.

