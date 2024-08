Tokom vikenda 75 saobraćajnih nezgoda, uhapšeno 67 vozača

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, tokom vikenda, evidentirano 75 saobraćajnih nezgoda u kojima je osam osoba teško povrijeđeno, a 37 lakše, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su, od petka do danas, pripadnici saobraćajne policije podnijeli 168 prekršajnih prijava, izdali 1,27 hiljada prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 24 para registarskih oznaka i isto toliko vozila isključili iz saobraćaja.

Iz policije su rekli da je uhapšeno 67 vozača, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, kao i ostalih težih prekršaja iz oblasti saobraćaja.

„Od tog broja njih 43 je uhapšeno zbog vožnje pod dejstvom alkohola u organizmu u nedozvoljenoj količini, a 16 vozača zbog vožnje pod dejstvom droga ili drugih psihoaktivnih supstanci“, naveli su iz policije.

Kako su kazali, osam vozača uhapšeno je zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

„Od ukupnog broja uhapšenih osoba, njih 23 su uhapšene u Podgorici, deset u Nikšiću i po šest vozača u Danilovgradu i Bijelom Polju“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i na taj način doprinesu, kako ličnoj, tako i bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS