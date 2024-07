Tender za nabavku softvera za kontrolu podataka objavljen četvrti put

Podgorica, (MINA) – Uprava za statistiku – Monstat objavila je danas četvrti tender za nabavku softvera, koji će građani koristiti za kontrolu svojih podataka o etničko – kulturološkim karakteristikama prikupljenim Popisom stanovništva, domaćinstava i stanova.

Iz Monstata su saopštili da su, s obzirom na dosadašnju nezainteresovanost za postupak, odlučili da povećaju vrijednost tendera da bi dodatno motivisali kompanije da se prijave.

Oni su podsjetili da prethodni tender nije uspio, jer nije dostavljena nijedna ponuda.

Kako su kazali iz Monstata, na drugom tenderu je bila jedna ponuda, ali je odbijena zbog neispravne dokumentacije, a na prvom pozivu nije bilo zainteresovanih.

„U cilju uspješnog realizovanja aktuelnog poziva, Uprava za statistiku je povećala vrijednost javne nabavke na iznos od 24.999 EUR bez poreza na dodatu vrijednost (PDV), odnosno 30.249 EUR sa PDV-om“, navodi se u saopštenju.

Iz Monstata su rekli da je dosadašnji iznos bio 20 hiljada EUR sa PDV-om, odnosno 16.529 EUR bez PDV-a.

„Vjerujemo da će se IT kompanije, svjesne značaja izrade softvera, prijaviti na tender i time doprinijeti kvalitetnom i pravovremenom objavljivanju rezultata popisa“, kazali su iz Monstata.

Kako su naveli, rok za dostavljanje ponuda je 8. jul ove godine.

„Tenderska procedura predstavlja u ovom slučaju postupak jednostavne nabavke usluga – zahtjev za dostavljanje ponuda koji se objavljuje na Elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN)“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će se softverom građanima obezbijediti zakonom definisano pravo da provjere vjerodostojnost svojih podataka o etničko – kulturološkim karakteristikama.

„O daljem postupku tendera i ostalim povezanim informacijama, Uprava za statistiku će blagovremeno obavještavati javnost“, dodaje se u saopštenju.

