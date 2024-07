Svi kapaciteti Direktorata za zaštitu i spašavanje u punoj pripravnosti

Podgorica, (MINA) – Svi kapaciteti Direktorata za zaštitu i spašavanje stavljeni su u punu pripravnost u slučaju potrebe, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i apelovali na građane da ne koriste pirotehnička sredstva i ne pale vatru na otvorenom.

Iz MUP-a su rekli da su se odmah po dojavi o požaru na brdu Gorica predstavnici Direktorata za zaštitu i spašavanje uputili na lice mjesta i putem OKC 112 iskoordinirali pomoć subjekata u sistemu zaštite i spašavanja.

Tokom noći, kako su kazali iz tog Vladinog resora, sprovedene su sve neophodne operativne aktivnosti.

„Već jutros se požar ponovo aktivirao, nakon čega je avio-helikopterska jedinica MUP-a pružila podršku korišćenjem protivpožarnog aviona“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su korišćeni i dronovi sa termovizijskim kamerama, kako bi se identifikovalo žarište i pristupilo natapanju opožarenog područja.

„Svi kapaciteti Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a stavljeni su u punu pripravnost u slučaju potrebe“, rekli su iz tog resora.

Oni su apelovali na građane da ne koriste pirotehnička sredstva i ne pale vatru na otvorenom u toku zabrane, posebno u uslovima pojačane opasnosti od požara.

