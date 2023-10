Suzbijanje prašine u skladu sa vodećim EU standardima

Podgorica, (MINA) – U procesu skladištenja jalovine u rudniku Brskovo i suzbijanju prašine primjenjivaće se vodeće ekološke prakse u globalnoj rudarskoj industriji, saopštili su iz kompanije Tara Resources.

Iz te kompanije kazali su da je javnost u Crnoj Gori u posljednje vrijeme mogla da čuje netačne tvrdnje, koje se odnose na upravljanje jalovinom i prašinom u budućem projektu rudnika Brskovo.

„Zbog toga se kompanija Tara Resources, koja upravlja tim projektom, obavezuje da pruži jasne i transparentne informacije u cilju otklanjanja svih nedoumica“, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije Tara Resources rekli su da, kao odgovoran član zajednice, razumiju zabrinutost u vezi sa jalovinom, prašinom i zdravljem, s obzirom na to da je mnogo godina nakon zatvaranja bivšeg rudarskog postrojenja Brskovo jalovinski nasip u Mojkovcu ostao izložen i nerehabilitovan.

To je, kako su naveli, rezultiralo širenjem prašine jalovine, jer su suve čestice bile raznijete u svim pravcima vjetrom, sve dok nasip nije rehabilitovan 2010. godine, a zatim prekriven zemljom i travom.

„Svjesni takvog ranijeg iskustva, usmjerili smo planove kako bismo osigurali da se to nikada više ne ponovi“, poručili su iz kompanije Tara Resources.

Oni su kazali da je to ključni razlog zbog kojeg rudnik Brskovo nije projektovan da ima jalovište.

Iz kompanije Tara Resources pojasnili su da će, tokom rada, jalovina iz postrojenja za flotaciju biti smještena unutar čvrste stijene prije nego što se osuši, a zatim će biti prekrivena kamenom, zemljom, travom i drvećem.

To će, kako su kazali, spriječiti izloženost suve jalovine vjetru, čime će se spriječiti generisanje čestica jalovine.

„Ovim načinom skladištenja jalovine u rudniku Brskovo primjenjuju se vodeće ekološke prakse u globalnoj rudarskoj industriji“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je rudarska aktivnost još jedan potencijalni izvor generisanja prašine.

Kako su kazali iz kompanije Tara Resources, upotreba raspršivača s vodom, sličnih onima koje se koriste na ski-stazama za vještački snijeg, postala je vrlo efikasno sredstvo za suzbijanje prašine u rudarstvu.

Oni su rekli da taj metod minimizuje oslobađanje prašine, osiguravajući da kvalitet vazduha ostane unutar sigurnih granica okolnog područja rudnika.

Iz kompanije su naveli da je transportovanje iskopanih materijala iz rudnika do postrojenja za preradu takođe faza u kojoj treba kontrolisati i suzbijati količine prašine.

Prema njihovim riječima, kamioni opremljeni modernim uređajima za suzbijanje prašine, kao što su prskalice i zavjese za prašinu, pomoći će da se smanje nivoi prašine tokom te faze.

Iz kompanije Tara Resources kazali su da se sve ostale faze obrade koncentrata sprovode u zatvorenim postrojenjima, tako da se ne očekuje da u vazduh dospije prašina iz procesa flotacije.

„Koncentrati će se prevoziti do luke u zatvorenim kontejnerima, pa se tokom tog transporta ne može generisati prašina iz koncentrata. Na kraju, popločan prilazni put osiguraće da se ne generiše prašina od kamiona koji se kreću do i sa gradilišta“, kaže se u saopštenju.

Iz kompanije Tara Resources rekli su da su preduzeli proaktivni pristup instaliranjem sistema za kontinuirani nadzor nad prašinom unutar radnih zona njihovog projekta i na granicama projekta u skladu sa urađenom Procjenom uticaja na životnu sredinu i društvo (Environmental and Social Impact Assessment – ESIA).

Ta procjena uticaja je, kako su naveli, sprovedena u skladu sa strogim kriterijumima koje je propisala Evropska banka za obnovu i razvoj, smjernicama Evropske unije i svim važećim crnogorskim zakonima.

„Tara Resources se raduje nastavku transparentne i proaktivne saradnje sa vladom, opštinom, zajednicom i svim zainteresovanim stranama kako bismo zajednički unaprijedili razvoj projekta Brskovo, koji ima potencijal da donese značajno zapošljavanje i ekonomske koristi Crnoj Gori, uz osiguranje najbolje međunarodne prakse u zaštiti životne sredine“, poručili su iz te kompanije.

