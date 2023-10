Podgorica, (MINA) – Novoizabrani predsjednik Skupštine Andrija Mandić nedostojan je te funkcije, poručeno je na protestu ispred parlamenta, i upućen poziv suverenističkim strankama da razmisle o bojkotu institucija.

Protest pod sloganom “Na okup!” organizovali su Forum slobodnih građana Luča i dio opozicionih partija.

Predrag Vušurović iz Foruma slobodnih građana Luča rekao je da Skupština današnjim izborom Mandića za predsjednika “simbolički, i moralno, i politički postaje razvalina”.

„Danas je u Savjet za odbranu i bezbjednost slavodobitno izborom Mandića umarširala peta kolona“, rekao je Vušurović, dodajući da je Mandić nedostojan da bude predsjednik Skupštine.

On je rekao da su na protestu večeras predstavnici crnogorskih suverenističkih partija, jer su, kako naveo, najpozvaniji da građanskoj i antifašističkoj Crnoj Gori kažu svoju riječ i stav.

„Njima je palo u dio da sjede preko puta i vide šta im je i šta nam je raditi! A civilno društvo ćutaće taman koliko će se i popisivati! Spiskove imate, ali popis teško! Jer smo mi ovđe, na svome kamenu – doma, a samo za vas ne. Za početak, zarad vječnosti i do kraja – bojkot!“, rekao je Vušurović.

Vušurović je pozvao suverenističke stranke da razmisle o bojkotu institucija.

„Suverenističke stranke još jednom pozivam na okup i iskreno jedinstvo, uz molbu da razmisle o bojkotu i povlačenju iz prosutih institucija ove zemlje, počevši od večeras uniženog doma pred nama”, rekao je Vušurović.

Jelena Marković iz Liberalne partije kazala je da se nijesu stekli uslovi za slobodno izjašnjenje građana na popisu.

„Popis može imati za posledicu nestanaka Crne Gore kao posle Podgoričke skupštine“, navela je Marković.

Ona je rekla da državno tužilaštvo ne vidi da se sprema „puzajući udar“.

„Umjesto da tužilaštvo reaguje, oni ćute. (Aleksandar) Vučić se umiješao, a naše institucije su ćutale. Porfirije u sred Crne Gore negira postojanje crnogorskog naroda u prisustvu Milatovića i Abazovića“, dodala je Marković.

Ona je kazala da se po izboru Mandića za predsjednika Skupštine, protiv koga se vodi krivični postupak, vidi koliko su uništene institucije u državi.

Poslanik Socijaldemokrata Nikola Zirojević rekao je da u odbrani državnih interesa stoje svi koji građansku Crnu Goru nose u srcu, svih nacija, vjera, opredjeljenja.

„Danas smo u Skupštini vidjeli novu verziju Mandića. Nećemo dozvoliti da nas ta lažna retorika prevari jer – vuk dlaku mijenja, ali ne i ćud“, naveo je Zirojević.

On je rekao da su se građani okupili da iskažu jasan protest prema “namještenom popisu čiji su rezultati unaprijed poznati”.

„Nijedan pedalj ove teritorije nećemo dato nikome, ni po koju cijenu. Nije vlada Pokreta Evropa sad ništa više od vlade Dritana Abazovića. Ideološke matrice su iste. Ovo je Vlada DF-a i Vučića“, naveo je Zirojević.

On je pozvao budućeg premijera Milojka Spajića da odgodi popis.

„Spajiću, ili će ti prvi potez biti odlaganja popisa i sjesti sa nama da razgovaraš ili ćeš se suočiti sa nikad viđenim bojkotom popisa i političkim cunamijem“, poručio je Zirojević.

Funkcioner Demokratske partije socijalista Oskar Huter kazao je da predsjednik Skupštine Crne Gore koja je NATO članice postaje čovjek čija je politika anti NATO, i koji je glasao protiv njene nezavisnosti.

Potpredsjednica mladih evropskih socijalista Kristina Šćepanović rekla je da za predsjednika Skupštine nikada neće prihvatiti “četničkog vojvodu“.

„Nikada nećemo odustati od Evrope čak i kad izgleda je Evropa odustala od nas. Nikad nećemo odustati od zapadnih vrijednosti. Nećemo dozvoliti krađu popisa. Ovo je početak naše borbe“, poručila je Šćepanović.

Na protestu je održan minut ćutanja za sve žrtve agresije Rusije na Ukrajinu i palestinsko-izraelskog sukoba.

