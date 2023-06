Suspendovana specijalna tužiteljka Lidija Mitrović

Podgorica, (MINA) – Tužilački savjet privremeno je udaljio sa dužnosti specijalnu tužiteljku Lidiju Mitrović jer je, kako je saopšteno, protiv nje pokrenut krivični postupak.

Mitrović je u aprilu saslušana u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) zbog sumnje da je počinila krivično djelo zloupotreba službenog položaja, što je ona na saslušanju negirala.

“TS je donio odluku da se Mitrović privremeno udaljava od dužnosti vršenja tužilačke funkcije, zato što je protiv imenovane pokrenut krivični postupak za djelo koje je čini nedostojnim za vršenje tužilačke funkcije”, rekli su iz TS.

Na sjednici TS, kojom je predsjedavala vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke Tatjana Begović, donijeta i odluka o izboru Ljubice Caković državne tužiteljke u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Bijelom Polju za državnu tužiteljku u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, po sistemu napredovanja.

“TS je povodom internog oglasa za trajno dobrovoljno raspoređivanje od 26.aprila, donio odluku o raspoređivanju državne tužiteljke iz ODT u Beranama Maje Rađenović Drakulić za državnu tužiteljku u ODT u Kotoru, kao i državne tužiteljke iz ODT u Kotoru Marije Kažić za državnu tužiteljku u ODT u Podgorici”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, TS je donio odluku da se državna tužiteljka u ODT u Podgorici, Ivana Vuksanović ne rasporedi trajno dobrovoljno u ODT u Baru.

Savjet je utvrdio da prijavljene kandidatkinje na taj interni oglas državne tužiteljke Bisere Radonjić i Anđe Radovanović ne ispunjavaju uslove za trajno dobrovoljno raspoređivanje.

One su, kako se pojašnjava, izabrane na mandate od četiri godine, pa ne ispunjavaju uslove iz člana 85 Zakona o Državom tužilaštvu.

Iz TS su rekli da je obavljen intervju sa kandidatkinjom Tanjom Čolan Deretić prijavljenom na javni oglas za izbor jednog specijalnog tužioca u Specijalnom državnom tužilaštvu.

Savjet je, kako se navodi, donio odluku o imenovanju članova prvostepene Disciplinske komisije za javne izvršitelje i to državne tužiteljke u Višem državnom tužilaštvu (VDT) u Podgorici Snežane Šišević, dok je za njenu zamjenicu imenovana državna tužiteljka u VDT u Podgorici Irena Burić.

Za članove Drugostepene disciplinske komisije za javne izvršitelje Savjet je odredio specijalnog tužioca Zorana Vučinića, a za njegovog zamjenika specijalnog tužioca Miroslava Turkovića.

Iz TS su rekli da su razmotrili dvije pritužbe na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada, kao i da su ocijenili da su neosnovane.

