Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina iz 2020. godine nastavlja da drži Crnu Goru u političkoj krizi, ocijenile su Socijaldemokrate (SD) i poručile da je suočavanje sa izbornom voljom građana neizbježno.

Poslanici crnogorskog parlamenta nijesu danas raspravljali o predlogu predsjednika države Mila Đukanovića za skraćenje mandata Skupštini, jer dnevni red vanredne sjednice nije usvojen.

“Bez obzira na to što “oslobodilačka” većina iz 2020. godine od izbora bježi glavom bez obzira, suočavanje sa voljom građana je neizbježno”, kaže se u saopštenju SD-a.

Kako su naveli iz te partije, jasna je poruka građanima to što te partije, nakon sve štete koju su nanijele, nastavljaju da drže Crnu Goru u krizi.

“Dok su nam finansije u haosu, a država klizi prema bankrotu, zdravstveni sistem pred kolapsom, energetska situacija krajnje zabrinjavajuća i još mnogo drugih stvari, oni su, umjesto čistog rješenja, izabrali da Crnu Goru drže nefunkcionalnom, u političkoj krizi”, rekli su iz SD-a.

Prema njihovim riječima, valjda sve to ima veze i sa bezbjednosnom krizom u koju su te partije uvele Crnu Goru, “gdje nam ulicama paradiraju agenti stranih službi, dogovarajući nove vlade i radeći izborne kampanje”.

“Očigledno da je i njima jasno kakvi su dometi njihove dvogodišnje vlasti. Građanima sigurno jeste”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS