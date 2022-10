Sumnjaju da kamion sa cigaretama nije upućen ka mjestu za uništenje

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) saopštilo je da postoji sumnja da su službenici Uprave prihoda i carina u subotu, bez adekvatnih mjera obezbjeđenja i u saradnji sa drugim fizičkim i pravnim licima, izveli kamion pun cigareta predviđenih za uništenje, kojim se nijesu uputili ka mjestu na kojem ih je trebalo uništiti.

Iz SDT-a su naveli da već duže vrijeme, u saradnji sa Specijalnim policijskim odjeljenjem (SPO) i Agencijom za nacionalnu bezbjednost (ANB), preduzimaju radnje u izviđaju u cilju otkrivanja lanca krijumčarenja cigareta koje su bile predviđene za uništenje.

“Postoji sumnja da su službena lica Uprave prihoda i carina, juče, bez adekvatnih mjera obezbjeđenja predviđenih procedurama za uništenje i u saradnji sa drugim fizičkim i pravnim licima, preuzela i izvela kamion pun cigareta predviđenih za uništenje, kojim se nijesu uputili ka konačnom odredištu – skladištu i fabrici “M construction” u Nikšiću, kao mjestu uništenja”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, izviđajem je obuhvaćen veliki broj osoba, a nakon analize brojnih do sad prikupljenih dokaza i onih čije je prikupljanje u toku, postupajući tužilac će donijeti odluku.

