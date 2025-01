Suljević: Novi zakon regulisaće sva pitanja od suštinskog značaja za NVO

Podgorica, (MINA) – Novim zakonom o nevladinim organizacijama (NVO) biće regulisana sva pitanja koja su od suštinskog značaja za rad i razvoj NVO, u cilju unapređenja njihovog djelovanja i saradnje sa državom, poručio je ministar regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa NVO, Ernad Suljević.

On je rekao da bi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o NVO, čiji je cilj da obezbijedi značajniji partnerski odnos između civilnog sektora i države, trebalo da bude usvojen do jula.

Suljević je, u intervjuu agenciji MINA, kazao da je Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa NVO (MIRN) formiralo radnu grupu za izradu izmjena Zakona o NVO i da je ona počela da radi.

“Siguran sam da će novi Zakon o NVO regulisati sva pitanja koja su od suštinskog značaja za rad i razvoj NVO, u cilju unapređenja njihovog djelovanja i saradnje sa državom. Ove promjene su neophodne kako bi se obezbijedio dalji razvoj nevladinog sektora i stvaranje značajnijeg partnerskog odnosa između civilnog sektora i države”, rekao je Suljević.

On je istakao da će Zakon biti usklađen sa zakonodavstvom Evropske unije (EU) i da će angažovanjem eksperata iz te oblasti biti implementirani primjeri dobre prakse.

“U obzir ćemo uzeti i preporuke FATF-a koje se odnose na sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma”, rekao je Suljević.

On je kazao da NVO, kao legitimni predstavnici građana i njihovih interesa, predstavljaju važan činilac u društveno – ekonomskom razvoju Crne Gore.

“Vlada prepoznaje značaj i ulogu NVO u razvoju društva u cjelini i smatra ih ključnim partnerom u sprovođenju reformi i vođenju javnih politika”, rekao je Suljević.

On je kazao da je u toku i implementacija novog informacionog sistema “Registar NVO i političkih partija”, navodeći da će na taj način biti uspješno digitalizovani procesi poput registracije, izmjene podataka, brisanja i izdavanja uvjerenja iz službenih evidencija.

To će, kako je dodao, omogućiti NVO da svoja prava ostvaruju elektronskim putem.

“Cilj ovog projekta je razvoj novog savremenog informacionog sistema koji će koristiti i doprinijeti kvalitetnoj saradnji između MIRN i NVO i ostalih zainteresovanih subjekata sa druge strane”, rekao je Suljević.

Upitan o formatima koje je taj Vladin resor uveo kako bi unaprijedio komunikaciju sa NVO, Suljević je ukazao da je izrađen Vodič administrativnih usluga koji na jednom mjestu objedinjuje sve usluge koje MIRN pruža, uključujući procedure i obrasce zahtjeva/prijava.

Vodič će, kako je naveo, biti objavljen početkom godine.

Suljević je podsjetio da je, u skladu sa Akcionim planom 2024-2026, Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026, opredijeljeno oko 500 hiljada EUR za finansiranje jednog nacionalnog i tri resursna centra za NVO i to po jedan za sjevernu, centralnu i južnu regiju.

Suljević je rekao da Vlada NVO, na nacionalnom nivou, vidi kao partnere u oblikovanju strateških politika i reformskih procesa, dok na lokalnom prepoznaju njihovu ključnu ulogu u identifikovanju potreba građana i unapređenju zajednice kroz projekte i nove inicijative, koje imaju direktan uticaj na kvalitet života građana.

“Saradnja sa nevladinim sektorom na oba nivoa omogućava nam da donosimo odluke koje su inkluzivne, zasnovane na realnim potrebama i utemeljene na principima transparentnosti i odgovornosti”, istakao je Suljević.

Kako je dodao, cilj im je da uspostave otvoreni dijalog sa NVO sektorom i da njihove stručne kapacitete uključe u sve faze izrade javnih politika i u procese odlučivanja.

“Transparentnost i intenzivna saradnja sa NVO je ključna za jačanje demokratije i unapređenje javnih usluga. U tom smislu, Vlada kontinuirano radi na jačanju mehanizama saradnje, uključujući predstavnike NVO sektora u radne grupe, javne rasprave i ostale vrste konsultacija”, rekao je Suljević.

Na pitanje da li je imao konsultacije sa civilnim sektorima i da li su realizovane neke od njihovih preporuka, Suljević je rekao da je Vlada otvorena za dijalog sa civilnim sektorom i da sa velikom pažnjom prati i razmatra sugestije, predloge i kritike koje upućuju na njen rad.

Suljević je kazao da je, u razgovorima sa predstavnicima civilnog sektora, akcenat bio na prioritetima implementacije Akcionog plana 2024-2026 Strategije saradnje organa državne uprave i NVO 2022- 2026, sa posebnim fokusom na resursne centre i Zakon o NVO.

“Cilj sastanka je bio da se predstave aktivnosti MIRN-a narednom period, kao i da NVO predstave svoje potrebe i očekivanja”, rekao je Suljević, dodajući da su sve sugestije i predloge pažljivo razmotrili i adresirali Radnoj grupi nadležnoj za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o NVO.

“Siguran sam da je dijalog izuzetno važan za identifikaciju slabosti i unapređenje našeg rada, ali i razvoja NVO, pa ćemo nastaviti s ovim praksama kako bismo obezbijedili inkluzivnost i što bolje rezultate”, rekao je Suljević.

Komentarišući najave pojedinih konstituenata parlamentarne većine da bi u Crnoj Gori trebalo usvojiti zakon o stranim agentima, Suljević je rekao da on neće podržati nešto što Crnu Goru udaljava od evropskog puta.

“Primarni cilj države je punopravno članstvo u EU, i svi predlozi koji će Crnu Goru udaljiti sa tog puta, nikada neće imati moju podršku kao resornog ministra, ali ni Bošnjačke stranke kojoj pripadam”, kazao je Suljević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS