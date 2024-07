Sud za prekršaje obustavio postupak protiv Brđanina

Podgorica, (MINA) – Sud za prekršaje u Podgorici obustavio je prekršajni postupak protiv direktora Uprave policije Zorana Brđanina jer je utvrđeno da skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu nije u zakonskom roku podnio zahtjev za pokretanje tog procesa.

Rješenje o obustavi postupka, u koji je agencija MINA imala uvid, potpisala je sudija Sonja Pepeljak.

Skupštinski odbor tražio je pokretanje prekršajnog postupka protiv Brđanina jer se on nije odazvao pozivu da učestvuje na sjednici tog radnog tijela, 21. decembra prošle godine, na kojoj su razmatrana dva izvještaja o radu policije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Time je, smatrali su u Odboru, Brđanin prekršio zakone o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane i o unutrašnjim poslovima, te derogirao pricipe i smisao parlamentarnog nadzora nad sektorom bezbjednosti.

U obrazloženju rješenja ne navodi da je podnosilac zahtjeva znao za prekršaj koji se Brđaninu stavlja na teret, i to 21. decembra.

“Međutim, podnosilac zahtjeva nije odmah po saznanju za prekršaj i učinioca prekršaja, u roku od 60 dana, podnio zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv okrivljenog jer je iz prijemnog pečata Suda za prekršaje u Podgorici, utvrđeno da je zahtjev zaprimljen 3. aprila“, piše u rješenju suda.

Dodaje se da je utvrđeno da je Odbor za bezbjednost i odbranu podnio zahtjev nakon isteka roka od 60 dana.

“To je suprotno članu 153 stav 1 Zakona o prekršajima Crne Gore, pa je protiv okrivljenog obustavljen prekršajni postupak“, navodi se u rješenju.

