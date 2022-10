Stvoriti uslove za uvećanja plata zaposlenima u državnoj upravi i pravosuđu

Podgorica, (MINA) – Sindikat uprave i pravosuđa iniciraće izmjene Granskog kolektivnog ugovora kako bi se stvorile zakonske pretpostavke za uvećanje zarada za zaposlene u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi i pravosuđu, dogovoreno je na sastanku predstavnika Sindikata i Ministarstva finansija.

Predsjednik Sindikata Nenad Rakočević kazao je da je državna i lokalna administracija nezadovoljna visinom zarada, za koje je istakao da su najniže u regionu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, Rakočević smatra da je neophodno preduzeti hitne mjere koje bi doprinijele poboljšanju standarda života državnih i lokalnih službenika i namještenika.

On je podsjetio da su Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru regulisani koeficijenti za zarade državnih službenika i namještenika, dok se za većinu zaposlenih u javnom sektoru (prosvjeta, zdravstvo, socijala i kultura), odnosno više od 60 odsto svih zaposlenih, zarade uređuju kolektivnim ugovorima.

“Stoga je očekivanje Sindikata da se i za grupaciju zaposlenih koju zastupaju, koeficijenti za zarade definišu na isti način, odnosno kroz Granski kolektivni ugovor za upravu i pravosuđe”, navodi se u saopštenju.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović je kazao da je resor kojim rukovodi spreman da, u okviru zakonskih mogućnosti i budžetskih prilika, omogući da se, status državnih službenika i namještenika, dovede u ravan sa drugim zaposlenima u javnom sektoru, čije su zarade već korigovane ili su prepoznate potrebe za povećanjem u narednoj budžetskoj godini.

“Razgovor je rezultirao dogovorom da Sindikat dostavi inicijativu o izmjeni Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa, o kojoj će se taj resor i Vlada izjasniti u najkraćem roku”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Na sastanku je poručeno da će se, u odnosu na moguće povećanje zarada, nakon stvaranja pretpostavke kroz izmjene Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, u pregovorima definisati iznos uvećanja, imajući u vidu ekonomsku situaciju i odlučnost u namjeri da se omogući konzistentan i usaglašen odnos sa zaradama ostalih zaposlenih u javnom sektoru.

