Strategija za smanjenje rizika od katastrofa oslanja se na inovativne metode

Podgorica, (MINA) – Strategija za smanjenje rizika od katastrofa za period 2025-2030 oslanja se na inovativne metode i naglašava održivi razvoj, rodnu ravnopravnost i klimatske promjene, uz detaljan i sveobuhvatan pristup usmjeren ka budućnosti.

To je poručeno sa drugog konsolidacionog sastanka povodom izrade tog dokumenta, koji je organizovao Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova.

Član radne grupe za izradu strategije, Čedo Kaluđerović, kazao je da je dokument upućen Generalnom sekretarijatu Vlade na mišljenje.

„Već sljedeće sedmice očekujemo pozitivne reakcije i nadamo se da će Vlada ubrzo nakon toga usvojiti strategiju“, rekao je Kaluđerović, prenosi PR centar.

On je naveo da su izradi strategije posebno doprinijeli predstavnici Kancelarije Ujedinjenih nacija (UN) za smanjenje rizika od katastrofa.

Na događaju je saopšteno da strategija obuhvata 112 konkretnih aktivnosti, povezanih sa SENDAI okvirom, globalnim planom za smanjenje rizika od katastrofa do 2030. godine.

Istaknuto je da su za dokument dobijena pozitivna mišljenja od svih nadležnih državnih organa i da se mišljenja Ministarstva finansija i Generalnog sekretarijata Vlade očekuju uskoro.

„Nakon što Vlada usvoji dokument slijedi proces štampanja i prevođenja, a Evropska komisija je dodatno obavezala Crnu Goru da izradi i komunikacioni plan, kako bi javnost bila adekvatno informisana o svim koracima”, saopšteno je na sastanku.

Dokument, kako je poručeno, predstavlja krunu dosadašnjeg rada na smanjenju rizika od katastrofa.

Navodi se da je jedan od uslova postavljenih od Generalnog sekretarijata Vlade bio da se u strateškom dokumentu jasno prikaže koliko aktivnosti se odnosi na rodnu ravnopravnost.

Kako je pojašnjeno na sastanku, cilj je stvoriti sinergiju između tri ključne međunarodne politike – održivog razvoja, smanjenja rizika od katastrofa i borbe protiv klimatskih promjena.

Na sastanku je saopšteno da je predviđeno ukupno 76 miliona EUR za realizaciju svih aktivnosti tokom šest godina.

“Od tog iznosa, 25 miliona EUR biće izdvojeno iz državnog budžeta, dok će tri miliona EUR biti obezbijeđena iz budžeta jedinica lokalne samouprave. Ostatak, oko 48 miliona EUR, planira se povući iz fondova Evropske unije (EU) i drugih međunarodnih izvora“, pojašnjeno je na sastanku.

Predstavnica Kancelarije Ujedinjenih nacija za smanjenje rizika od katastrofa, Aleksandrina Mavrodieva, kazala je da im je bilo zadovoljstvo sarađivati sa Vladom Crne Gore u koordinaciji aktivnosti vezanih za izradu Strategije za smanjenje rizika od katastrofa.

Ona je rekla da su radili sa timom od 11 eksperata iz akademske zajednice, sa nacionalnog i lokalnog nivoa, koji su dolazili iz različitih sektora.

“Proces evaluacije odvijao se u dvije faze – prva faza procjene odnosila se na početnu verziju dokumenta, dok je nekoliko mjeseci kasnije sprovedena druga faza. U tom periodu ostvarili smo značajan napredak u kvalitetu dokumenta“, navela je Mavrodieva.

Ona je pojasnila da se razlika između prve i nove verzije strategije ogleda u činjenici da nova sadrži izuzetno detaljan i sveobuhvatan akcioni plan, koji jasno definiše sve ciljeve, aktivnosti i nosioce tih aktivnosti.

„Strategija se značajno razlikuje od tradicionalnih pristupa, jer je usmjerena ka budućnosti i integriše moderne principe, poput rodne ravnopravnosti, kao i rješenja zasnovana na prirodnim resursima, uz posebnu pažnju na ranjive grupe“, navela je Mavrodieva.

Ona je ocijenila da je Strategija precizno napisana, uz jasne reference na relevantne regionalne i međunarodne dokumente, poput SENDAI okvira, Pariskog sporazuma, Agende za održivi razvoj UN-a, kao i zahtjeva EU u procesu pridruživanja Crne Gore.

Crna Gora, kako je rekla Mavrodieva, sada posjeduje koherentnu i sveobuhvatnu strategiju za smanjenje rizika od katastrofa za naredni period.

“Taj strateški dokument, na kojem su radili predstavnici različitih sektora, uključujući nevladine organizacije i državne institucije, zadovoljava sve potrebe modernih strateških dokumenata“, istakla je Mavrodieva.

Na sastanku je najavljeno da je predstavljanje strategije planirano za Evropski forum za smanjenje rizika od katastrofa, koji će biti održan u Budvi od 6. do 8. novembra ove godine, a na kojem se očekuje prisustvo više od 550 učesnika, uključujući 430 stranih gostiju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS