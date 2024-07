Stranke koje će biti u 44. Vladi da preispitaju saradnju sa DPS-om na svim nivoima

Podgorica, (MINA) – Konstituenti parlamentarne većine pozvali su stranke koje će biti dio 44. Vlade da, do usvajanja Budžeta za narednu godinu, preispitaju koalicionu saradnju na svim nivoima sa Demokratskom partijom socijalista (DPS).

To se navodi u zajedničkom saopštenju Pokreta Evropa sad, Nove srpske demokratije, Demokrata, Demokratske narodne partije i Socijalističke narodne partije.

“Konstituenti parlamentarne većine su saglasni da stranke koje tvore ili će tvoriti 44. Vladu Crne Gore preispitaju koalicionu saradnju sa vodećom parlamentarnom opozicijom na svim nivoima najkasnije do usvajanja budžeta za 2025. godinu”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, parlamentarna većina će, u suprotnom, prekinuti saradnju sa strankama koje tvore vlast sa vodećom parlamentarnom opozicijom.

Prema nezvanićnim informacijama, uslov da Bošnjačka stranka bude dio 44. Vlade nakon rekonstrukcije je da ta partija raskine koaliciju sa DPS-om u Bijelom Polju.

