Strani državljanin osumnjičen za iskorišćavanje djece za pornografiju

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su ruskog državljanina N.A. (46), zbog sumnje da je iskorišćavao djecu za pornografiju, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da se sumnja da je N.A. u dužem periodu, u kontinuitetu, pribavljao i posjedovao pornografske slike i audiovizuelni sadržaj dječje pornografije i činio ih dostupnim drugim osobama.

„Sa prikupljenim podacima i obavještenjima upoznat je nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio hapšenje N.A“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da službenici Sektora za borbu protiv kriminala već duži period preduzimaju kontinuirane aktivnosti u vezi sa sprečavanjem seksualnog iskorišćavanja i zloupotrebe djece na internetu, kako bi se osigurala njihova bezbjednost u digitalnom okruženju.

Oni su ukazali da je ta oblast jedan od prioriteta u radu Uprave policije.

„Čemu svjedoči i značajan progres ostvaren prošle i ove godine, koji se reflektuje kroz pojačane aktivnosti na identifikaciji i procesuiranju izvršilaca krivičnih djela sa elementima seksualnog iskorišćavanja i zloupotrebe djece na internetu“, navodi se u saopštenju.

Te rezultate, kako se dodaje, prepoznali su i međunarodni partneri.

Iz policije su kazali da je u postupanju u tim predmetima ostvarena efikasna saradnja sa državnim tužilaštvima Crne Gore.

„Pozivamo sve građane da se uključe i podrže ove napore, kako bi internet bio bezbjedno mjesto za našu djecu“, naveli su iz policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS