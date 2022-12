Što prije raspisati konkurs za nove sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozvala je predsjednice Skupštine i Ustavnog odbora, Danijelu Đurović i Simonidu Kordić, da bez odgađanja sazovu sjednicu tog skupštinskog tijela, u cilju raspisivanja konkursa za nove sudije Ustavnog suda.

Poslanik DPS-a Jevto Eraković je, na konferenciji za novinare, rekao da su potrebni dogovor i konkretna rješenja koja će državu da izvuku iz situacije u kojoj se nalazi.

„Pozivamo predsjednicu Skupštine Danijelu Đurović i predsjednicu Ustavnog odbora Simonidu Kordić da bez odgađanja krenu u sazivanje sjednice Ustavnog odbora, koja će imati samo jedan cilj, a to je raspisivanje konkursa za nove sudije Ustavnog suda, kako bismo te kandidate zajednički ocijenili i postigli kompromis“, naveo je Eraković.

Kompromis je, kako je dodao, potreban u cilju izlaska iz krize.

„Ne vidimo svrhu učestvovanja u Skupštini i u ostalim organima parlamenta prije donošenja takve odluke i prije redosljeda poteza koji smo danas ponudili“, kazao je Eraković.

Prema njegovim riječima, antievropska većina je izglasavanjem izmjena Zakona o predsjedniku napravila jedan od najsramnijih poteza, ne samo u istoriji parlamentarizma, nego uopšte u istoriji Crne Gore, i faktički dovela državu u stanje ustavnog puča.

„Moramo prvo da odgovorimo na njihove manipulacije da je DPS svojim činjenjem ili nečinjenjem doveo do ove situacije. Naoštrije odbacujemo bilo kakve indicije na tu temu“, rekao je Eraković.

DPS je, kako je naveo, bio spreman na dogovor i kompromis.

„Naša ponuda koja je bila na stolu i prezentovana cjelokupnoj javnosti, da smo spremni uz dogovor da glasamo za jednog sudiju Ustavnog suda, nije odgovarala antievropskoj većini“, rekao je Eraković.

On je kazao da država koja je urušena, koja nema institucije, bez Vlade, sa nelegitimnom parlamentarnom većinom, ne može Crnu Goru izvući iz krize u kojoj se nalazi.

Eraković je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da je u situaciji u kakvoj se država nalazi u ovom trenutku jedan od načina borbe i vaninstitucionalni.

„Mi ćemo podržavati sve vidove takvog suprotstavljanja nakaradnom sistemu koji je trenutno uspostavljen u Crnoj Gori“, naveo je Eraković.

DPS će, kako je kazao, aktivno učestvovati u formi podrške protestima.

Upitan da prokomentariše izjavu evropskih parlamentaraca Tonina Picule i Vladimira Bilčika, on je rekao da nije čudo što su njihovi stavovi identični sa stavovima DPS-a.

„To je pravo pitanje za ovu skrpljenu antievropsku većinu“, dodao je Eraković.

