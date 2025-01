Što prije okončati razgraničenje Glavnog grada sa Tuzima i Zetom

Podgorica, (MINA) – Dosadašnji postupak razgraničenja između Glavnog grada i opština Tuzi i Zeta bio je neefikasan i te procese bi trebalo što prije okončati, ocijenjeno je na sastanku ministra javne uprave Maraša Dukaja sa rukovodstvom tih lokalnih samouprava.

Dukaj se sastao danas sa gradonačelnikom Glavnog grada Sašom Mujovićem i predsjednicima opština Tuzi i Zeta, Lindonom Đeljajem i Mihailom Asanovićem.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), tema sastanka je bilo razgraničenje između Glavnog grada i opština Tuzi i Zeta, koje su se iz njega u prethodnom periodu izdvojile.

Navodi se da je sastanak održan na inicijativu Dukaja, u cilju usaglašavanja dinamike procesa razgraničenja i obezbjeđenja normalnog funkcionisanja tih jedinica lokalne samouprave.

Iz MJU su rekli da je na sastanku ocijenjeno da je dosadašnji postupak razgraničenja bio neefikasan, i da su svi učesnici izrazili spremnost da se ti procesi što prije okončaju.

„S tim u vezi usaglašena je dinamika rada i dogovoreno da se nesporna pitanja odmah procesuiraju, kao i da se preduzmu sve mjere i radnje u cilju rješavanja spornih tačaka u razgraničenju i podjeli imovine, kako bi se samo ono što je neophodno povjerilo arbitraži“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su poručili da će pružiti podršku jedinicama lokalne samouprave da dođu do krajnjeg rješenja, na zadovoljstvo svih, a najprije građana.

